Chelsea vs. Pafos FC, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea puede entrar en los ocho primeros de la fase de liga de la Liga de Campeones si ganan contra el Pafos y otros resultados los favorecen.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Chelsea vs Pafos FC, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Chelsea vs Pafos FC, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN (Argentina), ESPN 3 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Chelsea vs Pafos FC

Liga de Campeones - Champions League Stamford Bridge

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El recién nombrado entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dirigirá su cuarto partido y lo hará en una cuarta competición diferente aquí contra el equipo chipriota Pafos. Su predecesor, Enzo Maresca, supervisó los primeros seis partidos de la fase de grupos, dejando a los Blues con 10 puntos y con trabajo por hacer. Todas sus derrotas han sido fuera de casa, y los londinenses han vencido a Barcelona, Ajax y Benfica en Stamford Bridge en esta competición. El equipo de Rosenior venció al West Ham el fin de semana en la Premier League, siendo solo la segunda victoria del club en ocho encuentros en todas las competiciones.

Pafos, debutantes, no se han avergonzado, destacándose con una victoria contra el Villarreal en noviembre. Sin embargo, derrotas contundentes contra el Bayern y la Juventus han resaltado la diferencia entre ellos y los mejores equipos europeos.

Getty Images

Lesiones, suspensiones, estadísticas clave

Tosin Aradabioyo podría perderse algunas semanas por un problema en el tendón de la corva sufrido contra el West Ham. Romeo Lavia y Levi Colwill aún están fuera, pero Malo Gusto, Estevao y Jamie Gittens podrían regresar.

El exdefensor de los Blues David Luiz podría perderse un reencuentro con su antiguo club tras lesionarse el fin de semana. David Goldar y Joao Correira también son duda.

Getty Images

Novedades del equipo y plantillas

Forma

Historial de Enfrentamientos

Clasificaciones