Chelsea vs. Burnley, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

El Chelsea ha estado en buena forma últimamente bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior. Sus únicas derrotas como técnico de los Blues fueron ambas ante el Arsenal en la Copa de la Liga (EFL Cup). Por lo demás, el Chelsea ha ganado ocho partidos de 11 bajo su dirección. El otro fue un empate 2-2 con el Leeds.

El buen ambiente tras el triunfo del Burnley sobre el Crystal Palace, un resultado que puso fin a una racha de 16 partidos sin ganar en la liga, se frenó cuando los Clarets perdieron ante el Mansfield de League One en la FA Cup.

Los Blues han marcado 12 goles en sus últimas cinco salidas, mientras que el Burnley no ha dejado su portería a cero en 2026.

Cole Palmer ha participado en 14 goles en 12 titularidades de Premier League con el Chelsea ante equipos recién ascendidos.

El Chelsea ha perdido 2-1 en casa ante el Sunderland y 3-1 fuera ante el Leeds esta temporada; nunca antes han perdido contra los tres equipos ascendidos en una sola campaña de Premier League.

