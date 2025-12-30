Chelsea vs. Bournemouth, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea y Bournemouth entran al campo este martes 30 de diciembre, en Stamford Bridge, presionados por motivos diferentes, pero con la misma urgencia: cerrar 2025 con un resultado positivo en la Premier League. Por un lado, los Blues intentan detener la reciente oscilación y evitar que la temporada adquiera un tono frustrante antes del cambio de año. Por otro lado, los Cherries buscan interrumpir una larga racha sin victorias que hizo que el equipo cayera en la tabla después de un inicio prometedor.

El Chelsea llega al duelo después de otra noche indigesta en casa. La derrota por 2 a 1 ante el Aston Villa puso de manifiesto un problema recurrente: el equipo incluso construye ventaja, controla el juego en determinados momentos, pero no logra mantener el resultado. El equipo abrió el marcador con João Pedro, pero sufrió la remontada en el segundo tiempo y vio su racha invicta en Stamford Bridge llegar a su fin. El tropiezo empujó a los Blues a la quinta posición y aumentó la preocupación por la consistencia del trabajo de Enzo Maresca, ya que el equipo ha ganado solo uno de los últimos cinco partidos de la liga. El escenario es aún más molesto porque el Chelsea suele cerrar el año fuerte frente a su afición, un historial que ahora se convierte en una responsabilidad adicional. A pesar de las dificultades defensivas y la cantidad de puntos desperdiciados después de adelantarse en el marcador, el equipo mantiene un ataque productivo y partidos movidos, lo que alimenta la expectativa de una respuesta inmediata.

El Bournemouth vive un momento claramente más delicado. Después de sorprender al inicio de la temporada y llegar a ocupar la segunda posición en octubre, el equipo de Andoni Iraola perdió impulso de manera abrupta. Son nueve partidos sin ganar en la Premier League desde el triunfo sobre el Nottingham Forest, y la goleada sufrida ante el Brentford en la última jornada profundizó la sensación de alerta. Fuera de casa, el desempeño defensivo es especialmente preocupante: el Bournemouth tiene la peor defensa visitante del campeonato, sufriendo muchos goles lejos de sus dominios. Aun así, el contexto de la tabla mantiene al equipo en una zona relativamente segura, más cerca del bloque intermedio que de la parte baja. El desafío, sin embargo, es claro: para sorprender en Stamford Bridge, será necesario frenar las fallas atrás y encontrar más equilibrio en un enfrentamiento que históricamente ha sido desfavorable.

Cómo ver Chelsea vs Bournemouth, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2 y DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y TeleXitos.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red virtual privada (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, revisa la guía de los mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de Chelsea vs. Bournemouth

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 20:#0 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 13:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Noticias del Chelsea

El Chelsea sigue con el departamento médico lleno, especialmente en el mediocampo y en la defensa. Levi Colwill continúa en recuperación de una grave lesión en la rodilla, mientras Romeo Lavia y Dário Essugo siguen fuera por problemas musculares. La principal duda está en el lateral izquierdo: Marc Cucurella dejó el último partido con dolores en el posterior del muslo y aún será reevaluado. En caso de no estar disponible, Malo Gusto debe ser mantenido en el sector. Jorrel Hato tampoco es seguro después de estar fuera de la última lista. En el centro de la defensa, Wesley Fofana presiona por un lugar y puede aparecer entre los titulares. Con Maresca de vuelta al banquillo tras cumplir suspensión, la tendencia es mantener la base ofensiva, apostando nuevamente en la buena fase de João Pedro y en la creatividad de Cole Palmer.

Alineación probable: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro.

Noticias del Bournemouth

En Bournemouth, Andoni Iraola precisa lidiar con ausencias importantes que limitan sus opciones. Tyler Adams sigue fuera por lesión en el ligamento de la rodilla y aún debe ausentarse del equipo por algunas semanas. Ben Gannon-Doak también continúa en el departamento médico, así como los defensores Veljko Milosavljevic y Matai Akinmboni. Alex Scott se convirtió en un punto de atención tras ser sustituido al final del último partido, pero hay expectativas de que pueda jugar. En el ataque, la actuación de los suplentes en la jornada pasada abrió espacio para cambios: David Brooks, Justin Kluivert y Evanilson ganan fuerza para comenzar jugando. Incluso con los problemas, Bournemouth intenta reorganizar el equipo para ser más competitivo defensivamente y evitar que la mala racha se prolongue este final de año.

Alineación probable: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

Momento de los equipos

Historial en el enfrentamiento directo

Tabla del Campeonato Inglés 2025/26

Enlaces útiles