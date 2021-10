Chaquito Giménez le cierra las puertas a fichar con Chivas

Santiago Giménez descartó jugar en algún momento con el Rebaño y por ahora se enfoca en Cruz Azul y Europa.

Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul, es considerado como uno de los activos más valiosos del futbol mexicano, motivo por lo que constantemente se le ha vinculado como una opción para reforzar a las Chivas de Guadalajara, a las que les cierra las puertas.

El ‘Bebote’ ha destacado la filosofía del Rebaño, sin embargo, después de la Máquina únicamente piensa en jugar en el Viejo Continente, la aspiración de cualquier futbolista en su carrera profesional.

"No, nunca me he planteado jugar en Chivas, estoy al cien por ciento en Cruz Azul y de aquí brincar a Europa. Yo le tengo mucho respeto a Chivas, por la grandeza del club, juegan con puros mexicanos, es un club muy lindo, igual que Cruz Azul. Ambos tienen historia”, dijo Giménez a ESPN.

Chaquito es considerado por Gerardo Martino como uno de sus delanteros para el partido amistoso de la Selección mexicana contra Ecuador en Charlotte, Estados Unidos, en medio de la polémica por la falta de jugadores al no ser Fecha FIFA, que no obliga a ceder a los clubes.

En este Apertura 2021, Giménez ha marcado cuatro goles en diez partidos, siendo una pieza fundamental para la Máquina. En su corta carrera con Cruz Azul, ha jugado 69 partidos en los que ha anotado en doce ocasiones y entregado diez asistencias de gol.