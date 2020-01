Cesiones, traspasos, agentes libres... Así funciona el Mercado de Fichajes

Hay mucho por negociar hasta que se concreta un fichaje. Goal te cuenta los pasos, las claves y -por qué no- las pequeñas 'trampas' del mercado.

La gran noticia es que fulanito ficha por tal o cual club. El jugador supera la revisión médica, firma su contrato, hay un apretón de manos con el presidente o director deportivo de turno y una foto de rigor posando con la nueva camiseta. Pero... ¿qué es lo que ocurre antes, para que se llegue a ese momento del clímax futbolero ?

Goal te brinda aquí una pequeña guía con todos los pasos clave para que se realice un fichaje. Seguro que muchos de estos aspectos te serán familiares, pero puede que otros no lo sean tanto. Además, hay reglas que no son iguales en todos los países, mercados que se manejan con otras fechas y con otra metodología. Merece la pena analizarlo detenidamente, ahora que estamos en el apasionante Mercado de Invierno en Europa ...

Traspasos, cesiones, agentes libres y co-propiedades

Traspaso

Cesiones:

Agentes libres

Co-propiedad:

Los pasos y las ¿trampas?

: Para concretarlo debe haber, además del consentimiento del jugador, un acuerdo entre los dos clubes. El vendedor pacta con el comprador una cifra determinada en concepto de, y éste último pasa a disponer de los-la ficha- del futbolista, acordando con él un nuevo contrato. Una ley no escrita en los traspasos marca que el monto a pagar será directamente proporcional a la fecha del contrato que el jugador tenía vigente con el club vendedor:. Por ello es tan importante blindar a los jugadores y mantenerles. Caso contrario, ofrecerán menos dinero por él, y puede que acabes perdiéndole como, sin recibir un solo euro.Aquí también debe haber acuerdo entre las tres partes. Habitualmente, un club decide ceder a un jugador -con contrato vigente-y necesitar, asímismo,. Básicamente, que no tire la temporada. La cesión puede ser, pero muy a menudo suele producirse, para coger nuevo club hasta final de la campaña en Europa. Es poco frecuente que la cesión sea por más de un año, pero sí que puede pactarse. También existe la opción de una, pactándose en ese caso una cifra determinada que puede ser. En estos casos, también se puede fijar esa opción de compra(cantidad de partidos disputados, goles anotados, títulos ganados, etc).: La Ley Bosman ha revolucionado el mundo del fútbol. En diciembre de 1995, la Unión Europea determinóel traspaso de un futbolista si éste había acabado ya su contrato con un club. En cambio, el jugador pasaba a ser agente libre,. Los agentes libres son muy codiciados en el mercado, especialmente por los clubes más modestos, de bajo presupuesto, pero que a su vez pueden brindar más garantías a ese jugador, algo más difícil en clubes grandes. La metodología más habitual en cuanto a los agentes libres es sondearle, pero sabiendo quecon su actual club. En ese caso, el jugador está libre para oir ofertas de quien sea y luego, al acabar su contrato, podrá fichar libremente por el equipo que él desee. El club que le tenía contratado ya no puede decidiral respecto.Eso no es frecuente en la mayoría de las Ligas importantes de Europa,. En estos casos, suele ser muy importante para los clubes poder asegurarse al menos parte de la ficha de determinado futbolista, aunque en ese momento no esté contando para un técnico. La co-propiedad suele acordarse en el caso dey también es frecuente que los clubes decidan pasar de la co-propiedad, para lo cual se pacta el pago de esa cifra entre las entidades.A diferencia de una cesión pura y dura, o una cesión con opción de compra, la co-propiedad permite a los clubes más modestos tomar grandes decisiones, repartiéndose de forma equitativa los derechos del jugador. Cada decisión que se tome en ese sentido será a tres bandas (los dos clubes y el jugador).En general, los pasos que llevan a un fichaje suelen ser casi siempre los mismos,. Hay clubes que se manejan abiertamente y que desvelan con frecuencia sus planes ante la prensa (eles mundialmente célebre por ello, con las famosas pistas de), y hay otros que pretenden. El, por ejemplo, que incluso se mofaba de los rumores periodísticos (en su web llegó a haber una sección llamada), o el, que siempre espera hasta ultimísima hora para confirmar oficialmente sus operaciones de mercado, muchas de las cuales suelen caerse a último momento dejando en ridículo a los periodistas





El ex presidente del Betis era famoso por vender lo que se conoce como 'carne podrida'. Es decir, soltar faroles tremendos, con nombres de fichajes rutilantes que habrían de llegar al Betis, para desviar la atención de la prensa y negociar sin interferencias lo que realmente quería traer. Lopera llegó a anunciar fichajes falsos. Le daba igual todo.



Habitualmente, lo que se hace es sondear al jugador a través de su agente para saber si está dispuesto a cambiar de club, aunque tenga contrato vigente. En países como y las Islas Británicas en general, los sondeos previos a los agentes no sólo están mal vistos éticamente, sino que son punibles de sanción. Se conoce como illegal approach, o tapping , y clubes muy poderosos han tenido que pagar altas multas por ello. En países como e Italia, y en menor medida , no se prohiben ni se castigan estos sondeos, aunque en la mayoría de los casos despierten mucho malestar entre los clubes involucrados.

En Inglaterra, asímismo, no se permite que terceros posean parte o la totalidad de los derechos de un futbolista. La negociación debe ser sólo entre dos clubes y no se permite la figura del grupo empresarial que posee un porcentaje -o la totalidad- del jugador. Eso sí se permite en determinados países aunque, en algunos casos, se disimula mediante tretas financieras o incluso se utilizan clubes fantasma como puente para abaratar los costes de una operación. Fue tristemente célebre el caso del Locarno de , que tuvo bajo su propiedad a nombres rutilantes como Piojo López y Gonzalo Higuaín, aunque sólo como club de paso para que lleguen a entidades más poderosas. Lo mismo ha ocurrido con varios clubes modestos de , utilizados por inescrupulosos agentes como pantalla de sus operaciones.





¿Qué más hace falta, tras la negociación con los agentes y el acuerdo entre clubes? El último paso previo a un fichaje es la recepción del("certificado de transferencia internacional," ), el cual debe ser expedido por laen la cual se estaba desempeñando el jugador, y remitidoa la asociación nacional de destino. Este trámite (que es gratuito) sólo debe hacerse en el caso de un jugador. No es necesario para operaciones entre equipos de una misma deferación nacional.