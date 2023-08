César Montes se niega a entrenar con el Espanyol de Barcelona para definir su futuro

'El Cachorro' no seguirá en la entidad catalana para la próxima temporada.

Estamos a tan solo un par de semanas de que cierre la ventana de transferencias de verano y tanto equipos, como jugadores, siguen moviendo sus piezas de cara a lo que será una nueva campaña.

Es el caso de César Montes, quien apenas llegó al Espanyol de Barcelona en el mes de enero tras su participación en el Mundial Qatar 2022, y quien consumió el descenso a la Segunda División del futbol español.

'El Cachorro' y sus agentes no tienen pensado pasar una temporada en el descenso y ya buscan acomodo en otro equipo. Sin embargo, el club catalán no ha dado facilidades para que el internacional mexicano pueda salir, por lo que el día de hoy, Montes no entrenó al parejo de sus compañeros esperando mandar una señal a la directiva que pueda abrir camino hacia nuevos horizontes.

@Getty

Durante la presentación de Pere Milla como nuevo refuerzo del Espanyol, el presidente del club, Fran Garagarza, atendió a los medios de comunicación donde confirmó que existe un 'caso Montes'.

"Que César quiere salir, es obvio, que lleva tiempo planteando salir, es obvio; llegó a hace poco al club y ayer fue su primer entrenamiento, llegó de un periodo vacacional que también necesitaba porque llegó hasta la Final de la Copa Oro, para nosotros es un jugador importante como lo son todos", expresó el directivo.

“Sí sabemos que nos ha transmitido y no es de hoy, ya lleva tiempo diciéndolo que ya le gustaría salir, entiende que tienen situaciones de mercado que le ilusionan o encajan más obviamente porque es un muy buen jugador y tiene planteamientos de otros clubes, pero nosotros también entendemos que es un gran jugador para nosotros y nos tiene que ayudar a extender”, indicó el presidente.

Desde su llegada a Barcelona, 'El Cachorro' ha disputado 22 encuentros con los Periquitos, aportando con 3 goles en su primera campaña del otro lado del charco.