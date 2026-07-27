Cerrado: una estrella de Inglaterra ficha por el Inter de Milán

Una de las estrellas del Manchester City la pasada temporada ha cerrado su fichaje por el Inter de Milán durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El contrato de John Stones con el Manchester City finalizó el pasado 30 de junio, con lo que el jugador quedó libre para firmar con cualquier club de forma gratuita.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "John Stones se marcha al Inter. El acuerdo está cerrado tras haberse aprobado las condiciones del contrato, y todo está confirmado".

Y añadió: "El contrato de John Stones con el Inter se extiende hasta junio de 2028, sin opción de ampliación por un año más, mientras que el salario rondará los 4 millones de euros netos por temporada".

Continuó: "Stones pasará el reconocimiento médico en la ciudad de Milán próximamente".

Cabe recordar que Stones se reunirá así con su excompañero en el Manchester City, el defensa Manuel Akanji, quien fichó por el Inter de forma definitiva tras finalizar su periodo de cesión, que se prolongó durante la temporada 2025-2026.

El campeón de la Serie A también incorporó este verano al centrocampista internacional serbio Aleksandar Stankovic, procedente del Club Brujas, y al portero Ivan Provedel, procedente de la Lazio.



