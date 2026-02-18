Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoVfB Stuttgart
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)

Celtic vs. Stuttgart, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Celtic y Stuttgart, además del horario de inicio y las noticias del equipo

Las eliminatorias de la Europa League ya están aquí, con puestos en juego en los octavos de final. El Celtic, con buenas sensaciones, y el Stuttgart, muy goleador, deberían ofrecer un espectáculo en Glasgow.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Celtic vs VfB Stuttgart, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Celtic vs Stuttgart, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se puede seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Celtic vs Stuttgart

crest
Europa League - Jornadas Finales
Celtic Park

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Celtic Park.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El tercer ciclo de Martin O’Neill con el Celtic va bien. Bajo el norirlandés, siguen invictos en 10 partidos en todas las competiciones.

El Stuttgart, en gran forma, ha ganado cinco de sus últimos seis partidos tras un triunfo por 3-1 sobre el Colonia. Sin embargo, de forma preocupante, ganó solo uno y perdió los otros tres de sus cuatro partidos como visitante en la fase de liga de la Europa League. Esto contrasta en cierta medida con su reciente registro a domicilio en la Bundesliga, donde han logrado tres victorias en sus últimas cinco salidas y 13 goles en esa secuencia.

Deniz UndavGetty

Sus anfitriones solo han mantenido una portería a cero en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, así que al menos se verán con opciones de inquietar a la defensa rival. 

Noticias de lesiones, estadísticas clave

El Celtic no ha ganado ninguna de sus últimas tres eliminatorias europeas a doble partido.

El Celtic fue uno de los cinco clubes que superaron la fase de la Europa League sin mantener ninguna portería a cero.

El Celtic no contará con Alistair Johnston, Arne Engels, Callum Osmand, Cameron Carter-Vickers y Jota. 

El Stuttgart no podrá contar con Luca Jaquez, Dan-Axel Zagadou, Lazar Jovanovic, Nikolas Nartey y Justin Diehl. 

Celtic FC v FC Utrecht - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Celtic contra VfB Stuttgart alineaciones probables

CelticHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
K. Schmeichel
22
J. Araujo
5
L. Scales
63
K. Tierney
6
A. Trusty
41
R. Hatate
42
C. McGregor
8
B. Nygren
9
C. Adamu
11
T. Cvancara
38
D. Maeda
33
A. Nuebel
22
L. Assignon
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
7
M. Mittelstaedt
18
J. Leweling
10
C. Fuehrich
16
A. Karazor
30
C. Andres
26
D. Undav
9
E. Demirovic

4-2-3-1

VFBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Martin O´Neill

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • S. Hoeness

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

CEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

VFB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

CEL

Últimos partidos

VFB

1

Victoria

0

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
2/2

Clasificación

0