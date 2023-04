El presidente de la UEFA se pronuncia sobre el 'caso Negreira' y la investigación al Barça

Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha referido al 'caso Negreira'. Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario deportivo esloveno 'Ekipa'. No ha querido comentar ningún detalle de la investigación abierta por parte de los inspectores de la UEFA, pero sí ha querido comentar que el caso es "de suma gravedad".

Ceferin, cuestionado por la investigación abierta de los inspectores de la UEFA, no ha querido posicionarse: "Por supuesto, no puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle", aseguró.

Eso sí, el presidente de la UEFA sí quiso explicar que el 'caso Negreira' es uno de los más graves a los que se ha enfrentado desde que llegó a la presidencia del máximo organismo continental. "Sin embargo, puedo decir algo. informado, la situación es sumamente grave. Tan grave que es, en mi opinión, una de las más graves en el fútbol desde que me involucré en ella", ha comentado Ceferin

Por último, Ceferin añadió que "a nivel de la liga española, por supuesto, el caso está prescrito y no puede tener consecuencias administrativas o competitivas, mientras los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, aquí no hay nada prescrito", reveló el presidente de la UEFA.