Ceballos y su salida del Real Madrid: "No quiero que me vendan"

El utrerano deja claro que no quiere desvincularse del club blanco aunque desea tener más minutos la próxima temporada.

Dani Ceballos está sobresaliendo en el Europeo Sub-21, donde ya está con la Selección Española en la final en la que se medirán a . Su brillante participación con La Rojita coincide con un momento incierto en su futuro, ya que podría salir del este verano tras dos años con pocos minutos en el Santiago Bernabéu.

El utrerano dejó claro que quiere jugar más la próxima temporada pero que no quiere que eso signifique desvincularse del conjunto merengue, por lo que una cesión podría ser la mejor solución para las dos partes.

"No quiero que me vendan, lo que venga después imagínatelo. Yo quiero disfrutar y sentirme importante donde sea. Tengo bastante fútbol dentro de mí y el año que viene va a ser mi mejor año", comentó en Onda Cero.

El y su ex equipo, el Real , han sido vinculados con una posible cesión pero Ceballos sólo se centra en seguir disfrutando en el Europeo: "Juego por diversión y tenía muchas ganas de demostrar lo que valgo. No ha sido mi mejor temporada este año pero tenía mucha ilusión para que me salieran bien las cosas. La final puede ser el partido más importante de mi vida y por mí que la temporada no acabara todavía".