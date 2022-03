Cátedra de Xavi en el Bernabéu

La pitada que recibió Xavi Hernández por parte del público del Santiago Bernabéu dejó en el ambiente del Clásico la sensación de que la llegada del entrenador egarense al banquillo azulgrana inquieta sobremanera a los aficionados del Real Madrid. Xavi fue el más pitado por los asistentes, incluso más que Gerard Piqué, el jugador que ha generado más animadversión en la parroquia blanca durante los últimos años. Pareció una premonición. El Barcelona se exhibió como hacía tanto tiempo no hacía en el estadio madridista. Y no solamente goleó, sino que tuvo al Real Madrid sometido durante noventa minutos de cátedra magistral.

Xavi no inquietaba al Bernabéu por gusto. Los aficionados blancos tenían una buena razón, fundamentada por la evolución que el Barça ha experimentado durante los últimos meses con el de Terrassa en el banquillo, no solamente en los resultados, sino sobre todo -por encima de los marcadores- en un modelo de juego que cada vez va cogiendo más forma y que se exhibió en todo su esplendor ante un Santiago Bernabéu que se resignó ante tal superioridad de los azulgrana.

El Barcelona marcó cuatro goles, pero pudo marcar muchos más. Entre los fallos de Ferran Torres ante la portería blanca y los paradones de un Thibaut Courtois vendido en todo momento, el Madrid se salvó de una goleada histórica. Pero el Barça tuvo las ideas mucho más claras que el equipo de Ancelotti. Con total voluntad de dominar el balón y de moverlo a toda velocidad por el centro del campo, los blaugrana demostraron que el modelo cruyffista sigue siendo válido, que no está muerto, que el fútbol moderno no ha pasado a ser solamente físico, de jugadores box to box y de centrocampistas todoterreno. Al fútbol moderno se puede jugar de la misma manera que propuso Cruyff y que sublimó Guardiola.

Xavi es de esa escuela. Y no se movió un centímetro de su idea ni cuando en los inicios recibió golpes duros como la eliminación de la Champions League en el Allianz Arena de Múnich. El técnico insistió sin dudar ni un instante de la conveniencia de aplicar el estilo que hizo grande al Barça. En el Bernabéu, Xavi confirmó que el camino, tal y como vino diciendo en la sala de prensa durante los últimos meses, era el correcto. Este Clásico, pese a que el Real Madrid sigue a doce puntos de distancia y con LaLiga prácticamente en el saco, marcará un antes y un después.