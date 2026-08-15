El club Girondins de Burdeos recibió un nuevo golpe que amenaza su futuro futbolístico, después de que la Federación Francesa de Fútbol respaldara la recomendación del Comité Olímpico y Deportivo Nacional Francés de mantener la exclusión del club de las competiciones nacionales, en medio de la asfixiante crisis financiera que atraviesa.

La Federación Francesa de Fútbol señaló, en un comunicado oficial, que respalda la propuesta de conciliación presentada por el comité nacional, considerando la evaluación que hizo su comisión de apelaciones sobre la situación financiera del Burdeos como "justificada", e instando al club a aceptar la decisión objeto del litigio.

El Burdeos había expresado, la mañana de este sábado, su sorpresa ante la recomendación del comité olímpico, subrayando que lo emitido por este "no es una decisión, sino una recomendación", y que la última palabra corresponde al comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol, por ser el organismo facultado para resolver sobre el destino del club.

La crisis se sustenta en la incapacidad del Burdeos de reunir cerca de 10 millones de euros que se requerían para completar la temporada 2025-2026 y financiar la siguiente, antes de que el fondo británico "Sparta Capital" adquiriera el club por un euro simbólico al empresario Gérard López, a finales de julio, y trabajara en proporcionar las garantías financieras necesarias para salvarlo.

La crisis se agravó después de que 10 clubes de primera división denunciaran el nuevo intento del Burdeos, afirmando que los fondos que se suponía debían presentarse como garantías financieras no se pagaron en el plazo fijado por el comité nacional.

Según la situación actual, el futuro del Burdeos ha quedado seriamente amenazado; pues después de que se preparaba para participar en la primera división nacional, ha quedado excluido de todas las competiciones nacionales, mientras que podría descender, en el mejor de los escenarios, a la primera división regional, que es el sexto nivel en la pirámide del fútbol francés.

El club dispone de 15 días para recurrir la decisión ante el tribunal administrativo, en un último intento por evitar el colapso de uno de los clubes más históricos de Francia.