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Catania tifosiGetty Images

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Catania, confirmada la confianza en Longo

Catania

A través de una nota publicada en sus canales oficiales, el Catania ha querido reiterar públicamente su confianza en el técnico Emilio Longo pese a las tres derrotas consecutivas entre liga y Copa Italia: "Emilio Longo cuenta con la máxima confianza por parte del club y de su propiedad. Grella y Varrà han expresado este concepto de forma clara y contundente al míster, al cuerpo técnico y al equipo. Con el entrenador se ha analizado el momento técnico, por lo que hace falta un giro decidido e inmediato". 


El Catania ha empezado muy mal la temporada, con dos derrotas en liga contra el Inter Sub-23 y el Monopoli, y la desastrosa de anoche en la Copa Italia de la Serie C, en casa contra el Savoia, después de haber alcanzado las semifinales del playoff la pasada temporada.

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