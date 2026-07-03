Casertana ya tiene nuevo entrenador: Vinicio Espinal









Tras una buena temporada en el Giana Erminio, al que llevó a los play-offs del Grupo A de la Serie A, el entrenador Vinicio Espinal inicia una nueva etapa. Este es el comunicado oficial de su fichaje por la Casertana:



«El Casertana FC da la bienvenida al entrenador Vinicio Edwards Espinal Marte, a quien desde hoy se le confía el cargo de entrenador del primer equipo rossoblù.





Nacido en 1982 en la República Dominicana, llegó a Italia de adolescente, se formó en la cantera del Atalanta y se convirtió en el primer dominicano en jugar en la Serie A. En 2021 inició su carrera como entrenador y, la temporada siguiente, fue segundo de Alessandro Calori en el filial de la Lazio. Tras dirigir a Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano y Real Calepina, dio el salto a la Serie C con Giana Erminio, con la que alcanzó y disputó dos rondas de play-off.





«Estoy contento de poder entrenar a un equipo tan importante como la Casertana —comenta el entrenador Espinal—. El encuentro con el presidente y el director ha sido muy sincero y auténtico; he podido comprobar de primera mano las ganas de hacerlo bien y de seguir aprovechando el entusiasmo que se ha generado en la ciudad. Para un entrenador, como para un jugador, llegar a un club así y en pleno entusiasmo es un estímulo extra para darlo todo. Vengo del grupo A, pero como futbolista también jugué contra equipos del sur. Cada grupo tiene sus peculiaridades, no por eso uno es mejor que otro. El grupo C tiene muchas ciudades con gran tradición futbolística y aficiones apasionadas que llenan los estadios para animar a su equipo».