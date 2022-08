Carvalho y Guido no salen; Willian José centra la atención

El Betis se centra en intentar inscribir a Willian José y Claudio Bravo

Quedan pocos días para que se dé por finalizado el mercado de fichajes y no parece que se perciban movimientos por Heliópolis salvo sorpresa. Con el límite salarial excedido, todos los esfuerzos se centran en buscar la fórmula para poder inscribir a Willian José y Claudio Bravo. Uno de los recursos que desde la entidad se pretendía activar era el de la venta de jugadores, pero pasadas las jornadas el club no recibe esas ofertas que complazcan las pretensiones que se tienen. Los dos últimos nombres que apuntaban a unas futuras salidas, Willian Carvalho y Guido Rodríguez, no se van a producir.

Después de la operación fallida de Houssem Aouar, el luso ya le comunicó al club que había tomado la decisión de quedarse. Carvalho había sido incluido en la operación con el Olympique de Lyon para abaratar el coste de la misma y que el franco-argelino pudiese recalar en el Villamarín por una cuantía inferior. La salida del portugués hacia Francia sólo se produciría en estos términos pero como el Betis no pudo hacer frente a la contratación, por sus problemas económicos con LaLiga, Carvalho no se marchó. Este hecho hizo que el medio tomara la determinación de centrarse plenamente en el inicio de la competición por lo que le transmitió a Antonio Cordón que no iba a salir. El Betis le ha ofrecido renovar a la baja pero es algo que el talentoso centrocampista no ha contemplado dado que se encuentra a las puertas del que será su último gran contrato como profesional.

Carvalho está demostrando sobre el terreno de juego cómo de clara tenía la idea. Sin duda alguna está siendo uno de los mejores jugadores verdiblancos en este arranque de liguero (si no el mejor). En los últimos días habían rumores sobre una posible salida hacia el fútbol árabe pero según ha podido saber Goal.com, el medio no tiene intención de marcharse y apurará el año que le resta y saldrá libre. Además está la gran importancia que tiene Carvalho para el sistemade Pellegrini y las exigencias del técnico al club, haciéndole ver que si salía un puntal importante había que sustituirlo y no dejar huecos en la plantilla.

El otro caso es el de Guido. El argentino tampoco saldrá del Betis pese a que también había informaciones que señalaban a una supuesta oferta. En sus redes sociales el medio mandó un mensaje donde aseguraba que “son esas decisiones que te emocionany te dan miedo a la vez, las que tienes que tomar, porque son las que te impulsanal siguiente nivel de felicidad y paz”, en una clara alusión a su continuidad en Heliópolis. Al igual que Carvalho, Guido es pieza fundamental en el engranaje del entrenador y desde el cuerpo técnico se pediría un remplazo si se ejecuta su salida.

Sustituir a dos hombres como los dos centrocampistas es algo que en estos momentos es literalmente imposible para Haro y Catalán, y solo saldrían si con su marcha se revolviese los problemas económicos. Por tanto, la cuestión ahora radica en solucionar la situación de Bravo y Willian José, ya que Camarasa se encuentra lesionado y aún le queda para su vuelta. La del delantero es la más preocupante de todas ya que tiene un sueldo más elevado. Incluso puede ser que se produzca la salida del propio brasileño ya que el club no pueda hacer frente a la inscripción del mismo. Todos los escenarios son contemplados ahora mismo en las oficinas del Villamarín. Con Bravo parece que la cuestión está apunto de arreglarse. Pellegrini ya ha asegurado que es un punto que necesita de un desenlace positivo porque en su opinión la plantilla se debilita sin la aportación de ambos. El malestar de los jugadores es notable incluso el meta ya ha vertido alguna declaración en tono irónico. Así las cosas, las inscripciones de ambos jugadores son la operaciones que centran toda la atención de la dirección deportiva verdiblanca en los últimos días del mercado.