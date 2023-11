Carta del Valencia a sus aficionados: seis meses después de que Vinicius fuera víctima del racismo en Mestalla, el club pide a sus hinchas que se rebelen en el Bernabéu

La entidad Ché pide rebelarse "contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos", y pide que estén "por encima de cualquier provocación".

El Real Madrid recibe este sábado al Valencia CF, por la Jornada 13 del campeonato nacional de Liga. El partido estará marcado, sin duda, por la polémica que se vivió la temporada pasada con Vinicius en el campo de Mestalla, con algunos hinchas del conjunto Ché teniendo lamentables comportamientos racistas.

Corría el minuto 71 de partido cuando Vinicius empezó a encararse con la grada de Mestalla y a señalar a un aficionado en concreto. "Me ha llamado "mono", aseguraba Vinicius, ante la estupefacción de los jugadores. Mientras algunos como Gayà pedían calma a la grada, otros como Cömert le pedían calma a Vinicius.

Carlo Ancelotti se refirió a esa triste situación tras el partido disputado en mayo de este año. "Para mí la solución es parar el partido. Esto no puede continuar, es imposible". El italiano también dijo que "es un estadio" insultando a un jugador por racismo, razón por la que el valencianismo tomó a mal las palabras del preparador madridista, asegurando que Ancelotti generalizaba y no puntualizaba en el o los aficionados que habían insultado a su dirigido.

Precisamente por eso es que el Valencia ha enviado una carta a los 579 aficionados que acudirán este sábado al Santiago Bernabéu para presenciar la disputa del encuentro de la Jornada 13 de LaLiga 2023-24 contra el Real Madrid.

En la carta, el club pide a sus hinchas que rebelen "contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos", y que estén "por encima de cualquier provocación" en el estadio madridista.

La carta del Valencia a sus aficionados

Querido valencianista,

Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante.

Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican.

Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos “contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos” y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros.

El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida.

El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan.