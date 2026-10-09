Michael Carrick, entrenador del Manchester United, habló sobre las acusaciones contra el Manchester City por cometer infracciones financieras a lo largo de 9 temporadas, subrayando que su continuidad plantea numerosos interrogantes y que resolverlas cuanto antes beneficia a todas las partes.

La Premier League anunció que la comisión independiente que se encargó del caso confirmó la culpabilidad del Manchester City en 114 infracciones, pero el club celeste presentó un recurso contra la decisión.

En caso de que el Manchester City fracase en su recurso, se expondrá a duras sanciones que podrían llegar hasta la retirada de títulos o su descenso a categorías inferiores.

Las declaraciones de Carrick llegaron en la rueda de prensa celebrada hoy viernes, antes del enfrentamiento del equipo contra su invitado, el Tottenham Hotspur, mañana sábado en el estadio "Old Trafford", dentro de la sexta jornada de la Premier League.

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Carrick dijo, según lo recogido por la cadena británica "BBC": "Es muy difícil comentar el asunto desde muchos puntos de vista. Ha generado muchos interrogantes, algunos han obtenido respuesta y otros no. Y dado que el caso sigue en curso, y no sabemos hasta cuándo continuará, hay límites a lo que puedo decir".

Y añadió: "Sin duda, tengo mis propios interrogantes al respecto, y me han afectado personalmente de distintas formas a lo largo de un periodo de tiempo. Pero con el caso aún en curso, no sé a qué punto han llegado las cosas ni cómo terminarán, así que tenemos que esperar para ver qué sucede".

Carrick prosiguió: "Lo que quiero decir es que resolverlo lo antes posible es imprescindible, por el bien de todos".

Carrick recuerda la lucha por los títulos con el Manchester City

El entrenador del Manchester United abordó la carrera por los títulos frente al Manchester City durante su etapa como jugador con la camiseta del Manchester United, hablando de las emociones que acompañan a la victoria y la derrota en el fútbol.

Carrick dijo: "Creo que la búsqueda de la victoria, y las emociones y sensaciones que la acompañan, representa una gran parte del deporte, y especialmente del fútbol. Gran parte del asunto tiene que ver con el momento en sí".

Y añadió: "Ya sea que logres el éxito, que pierdas o que las cosas vayan en tu contra, la belleza del deporte y del fútbol, y la belleza de la búsqueda de los títulos aquí, reside en parte en el camino hacia la consecución del objetivo, y luego en el momento decisivo: ¿van las cosas a tu favor o en tu contra?".

Continuó: "Una vez que ese momento termina, no puedes recuperarlo de ninguna manera. La sensación a la que todos aspiramos es estar en la cima y lograr la victoria. Y eso resume en gran medida el asunto; lo que ocurrió en el pasado se queda en el pasado, pero lo que sientes en ese momento es lo que permanece presente".

Carrick concluyó sus palabras diciendo: "Sin duda, eso es lo que sentimos los que participamos y los jugadores, y estoy seguro de que la afición siente lo mismo. Y por eso amamos tanto el fútbol, por las emociones que vivimos en sus momentos decisivos".

Los comentarios de Carrick llegaron en medio de la posibilidad de que el Manchester City sea despojado de los títulos durante el periodo de las nueve temporadas, y de que su destino se redirija hacia otros clubes, entre ellos el Manchester United.