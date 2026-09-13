Michael Carrick, entrenador del Manchester United, se mostró sorprendido por la concesión del gol de Erling Haaland, delantero del Manchester City, en el derbi disputado este domingo en Old Trafford, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

Haaland guio a su equipo, el Manchester City, a la victoria sobre el Manchester United (1-0), con un gol que generó mucha polémica, con lo que los Citizens elevaron su cuenta a 12 puntos (el pleno), en la segunda posición, por detrás del Arsenal, líder por diferencia de goles.

El gol provocó una gran controversia tras la intervención de Enzo Fernández en la jugada estando en posición de fuera de juego, después de que intentara participar en el balón y jugarlo de cabeza antes de que llegara a Haaland. El juez de línea levantó su banderín y el gol se anuló en un principio, antes de que interviniera la tecnología del videoarbitraje y se volviera a revisar la acción, para que el árbitro decidiera finalmente conceder el gol debido a que el jugador argentino no llegó a tocar el balón.

Michael Carrick declaró, en su intervención en la emisora "BBC Radio 5 Live" tras el partido: "El rendimiento fue irregular. Creo que estuvimos bien durante largos periodos del encuentro, y comenzamos la segunda parte mejor de lo que terminamos la primera. Parecía que algo estaba a punto de ocurrir, y entonces marcaron su gol. Sinceramente, no sé por dónde empezar a hablar de ese gol, pero fue un factor clave en cómo se desarrolló el partido al final. Debo decir que aceptar una decisión así en nuestra contra es algo muy difícil".

Y añadió, según recogió la cadena "BBC": "Tengo una gran preocupación, sinceramente, porque ahora hemos implementado muchos mecanismos para apoyar a los árbitros: pantallas, más personal y oficinas adicionales para garantizar que las decisiones sean correctas, pero lo que me preocupa es cómo se interpretan las reglas. Estoy realmente preocupado por cómo se está mirando la jugada desde ese ángulo".

Y prosiguió: "El jugador se lanzó tratando de jugar el balón de cabeza (en plancha). Desde cierto ángulo, uno podría preguntarse si tocó el balón o no. Lisandro Martínez tuvo que actuar en función de eso, y ello tuvo un gran impacto en toda la jugada. No estaba convencido de que la línea (la del sistema del fuera de juego) se hubiera trazado en la posición exacta. Estoy atónito y un poco preocupado; porque si esa es la forma de interpretarlo, estamos en un aprieto".

Y sobre la tarjeta roja que recibió Phil Foden, jugador del Manchester City, en el minuto 23, señaló: "Eso cambió algunos detalles. Quizá no gestionamos la situación de la manera óptima en la primera parte; ya que tienes que adaptarte y hacer los ajustes necesarios. Eso nos puso en una buena situación que no aprovechamos por completo".

Y acerca del inicio de temporada del Manchester United, en el que ha sumado solo 4 puntos en los primeros 4 partidos, explicó: "Alcanzaremos nuestro objetivo, estoy seguro de ello. No hemos cosechado los puntos que queríamos o que deberíamos haber cosechado, y tenemos que aceptar esta realidad y afrontarla. Hubo ciertas razones para ello, y eso es todo. Esto no cambia nuestro rumbo para seguir adelante, ni cambia nuestras esperanzas para la temporada ni lo que podemos lograr como equipo. Hemos dado pasos muy buenos a lo largo de un periodo de tiempo, y seguiremos haciéndolo".

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