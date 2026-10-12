Carrick: el Atlético se parece al Real y al Barcelona, y Bruno juega lesionado

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, aseguró que su equipo no trata al Atlético de Madrid de forma distinta al Barcelona o al Real Madrid, y subrayó el peligro que representa el conjunto madrileño y la gran experiencia que acumula en la Liga de Campeones.

Carrick habló durante la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Metropolitano, antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

Carrick señaló: "Lo que ha conseguido el Atlético es excepcional. Es difícil comparar al Atlético con el Barcelona o el Real Madrid, porque ellos tienen más títulos, pero cuando nos enfrentamos al Atlético no lo tratamos de manera diferente. Lo consideramos tan fuerte como cualquier otro equipo de esta competición, y tan peligroso como cualquier equipo de Europa. Lo ha demostrado a lo largo de muchos años".

Y añadió: "El Atlético tiene una historia magnífica en esta competición, y es un equipo extremadamente peligroso en la Liga de Campeones. Lo ha demostrado a lo largo de muchos años. Jugar aquí nuestro primer partido como visitantes en el torneo supone una gran prueba para nosotros y un desafío que afrontamos con mucha ilusión".

Y continuó: "Soy plenamente consciente del ambiente que puede generar este estadio Metropolitano. Lo he visto desde fuera en las noches de Liga de Campeones, y tenemos que estar preparados para ese ambiente".

Y prosiguió: "Siento un gran respeto por Diego Simeone. Ha pasado aquí muchísimo tiempo y ha logrado construir algo muy sólido. A veces construir un equipo lleva mucho tiempo. Y nosotros también estamos atravesando ahora una etapa de crecimiento y desarrollo. Está claro que su presencia aquí durante todos estos años se ha reflejado en el equipo y en todo el club, porque ha dejado una huella muy evidente".

Y agregó: "Tenemos que empezar el partido con fuerza, eso está claro. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno y con mucha experiencia en esta competición. Sabemos perfectamente lo que nos espera y estamos preparados. La reacción que mostró el equipo en la segunda mitad ante el Tottenham me da mucha confianza, porque confirma que los jugadores tienen el deseo y la motivación, y que quieren corregir las cosas".

Y completó: "Tenemos nuestras propias expectativas. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que podemos lograr como equipo y lo que esperamos de nosotros mismos como grupo y como club. Todo eso nace de dentro. No miro hacia fuera para saber cómo deberían ir las cosas. He vivido esta experiencia, he vivido los buenos y los malos momentos, y no siento presión por ello. Lo que siento es el deseo de ganar y de formar parte de un proyecto exitoso. Esa es nuestra motivación".

Y apuntó: "¿La negatividad dentro del equipo? Tenemos que aceptar el desafío y entusiasmarnos con lo que podemos conseguir. Habrá momentos en los que las cosas no vayan bien y las circunstancias se vuelvan difíciles, pero lograr algo grande exige la capacidad de superar las dificultades. El ambiente es positivo, los jugadores creen unos en otros, y yo confío en ellos de forma absoluta. Tengo plena confianza en nuestra capacidad para ganar muchos partidos".

Y expuso: "Por supuesto que Bruno Fernandes puede volver a ese nivel, es un jugador excepcional. A veces las cosas no salen como uno quiere. Ha hecho cosas asombrosas por este club y volverá a hacerlo, no me cabe ninguna duda al respecto. Estaba jugando con algunas molestias, y eso es algo bastante habitual. Quizá la gente no se dé cuenta, pero ocurre mucho. Yo personalmente jugué el 80% de los partidos de mi carrera con algún problema físico. No es lo ideal, pero a menudo es manejable".

Y prosiguió: "Algunos jugadores soportan el dolor más que otros, y eso refleja su grado de compromiso. Ahora ya se ha recuperado casi por completo. Todavía siente una ligera incomodidad, pero si revisáramos a todos los jugadores del equipo encontraríamos pequeños problemas en algunos de ellos. No es nada grave. Está en buena condición física, ha estado muy activo y tiene muchas ganas de jugar".

Y explicó: "Carlos Baleba me gustó mucho. Su rendimiento no nos sorprendió, porque sabemos lo que puede ofrecer Carlos. Estamos muy satisfechos con la manera en la que participó en el último partido. Fue un paso importante para él y puede aportar mucho. Nos da una opción diferente para lograr el equilibrio en el centro del campo y nos permite adaptarnos según el rival y la naturaleza del partido".

Carrick reveló: "Kobbie Mainoo y Luke Shaw no han viajado con el equipo. Ambos sufrieron algunos problemas durante el partido del sábado. Estamos evaluando la situación para determinar su estado con precisión, pero por ahora no están listos para participar el martes".

Y añadió: "Benjamin Sesko se someterá a algunas pruebas adicionales. Necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo todo correctamente para poder recuperarlo lo antes posible, pero en este momento no puedo precisar una fecha más concreta para su regreso".

Y señaló: "Es bueno que Matthijs de Ligt vuelva al equipo. Ha estado ausente mucho tiempo y hemos tenido que ser pacientes con él y gestionar bien su proceso de recuperación. Es magnífico tenerlo de vuelta con nosotros. Ha hecho un gran esfuerzo para llegar a esta fase después de una larga ausencia".

Y concluyó: "Es bueno que jugadores como Dan Armer formen parte del grupo. Es importante que los jóvenes vivan este tipo de experiencias, que sientan el ambiente de estas noches y que participen en la preparación junto al resto de los integrantes del equipo".



