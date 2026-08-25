El club saudí Al-Hilal ha entrado en la puja por el fichaje del delantero internacional senegalés Ismaïla Sarr, con el objetivo de reforzar su línea ofensiva a pocas horas del cierre del actual mercado de fichajes veraniego.

El sitio web "Foot Mercato" reveló que la directiva del "Líder" ha sondeado la situación del jugador de 28 años en su club inglés, el Crystal Palace, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro en "Selhurst Park". Y pese a que hasta el momento no se ha presentado ninguna oferta oficial, el Al-Hilal mantiene al jugador bajo seguimiento directo, a la espera de presentar una oferta formal.

Al mismo tiempo, el Galatasaray turco intensifica sus movimientos para frustrar el intento saudí, ya que lidera unas negociaciones avanzadas con el club londinense para alcanzar un acuerdo económico que garantice cerrar la operación, lo que anticipa una carrera frenética entre Riad y Estambul en los últimos días del mercado por hacerse con los servicios de la estrella senegalesa.

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Cabe recordar que Sarr se incorporó a las filas del Crystal Palace procedente del Marsella en el verano de 2024, y no disputó el primer partido de la nueva temporada de la Premier League, que su equipo perdió como visitante ante el Everton por dos goles a cero.

La temporada pasada, Sarr disputó 45 partidos en todas las competiciones con el Crystal Palace, en los que logró marcar 21 goles y dar dos asistencias, y se proclamó campeón de la Conference League con el conjunto londinense.

Asimismo, este verano participó en el Mundial con la selección de Senegal, en el que consiguió anotar 4 goles, antes de despedirse de la competición en los dieciseisavos de final tras caer ante Bélgica.