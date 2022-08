El ex futbolista del Liverpool, muy duro con la situación del pupilo de Jorge Mendes

Quiere abandonar OId Trafford, está desesperado por jugar en un equipo Champions y su entrenador, Ten Hag, le dejó claro que irse del estadio mientras su equipo aún estaba disputando un partido es "inaceptable". Se trata de Cristiano Ronaldo, que quiere salir del Manchester United y que no encuentra todavía un nuevo destino que le permita disputar la Liga de Campeones. En ese contexto, el exfutbolista del Liverpool,Jamie Carragher habló de la situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United durante una tertulia de un programa de 'Sky Sports'. A su juicio, ahora mismo nadie quiere al portugués.

"Siempre pensé que era un fichaje extraño", comenta el ex de los "reds". "Siempre sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien en el United", dijo, para después explicar que "su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 hará esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo jugador. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere".

CR7, que durante estos días ha sido vinculado a clubes como Bayern de Múnich (le descartó la cúpula del club por ir contra su filosofía), Chelsea o Atlético de Madrid, sigue sin estar a gusto en Old Trafford, a pesar de tener contrato en vigor. Precisamente por eso,Carragher explicó que "no parece que el United pueda sacarlo, así que por el momento otros clubs no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”.