Carragher: La selección de Inglaterra es el único obstáculo entre Kane y el Balón de Oro

El exdefensa inglés Jamie Carragher defendió la candidatura de Harry Kane al Balón de Oro, asegurando que su rendimiento del último año merece el premio individual más prestigioso del fútbol.

Kane, afirmó, ha hecho lo suficiente con club y selección para ser el mejor de los últimos doce meses.

«Por su rendimiento en los últimos doce meses, Harry Kane debería ganar el Balón de Oro», afirmó.

Sin embargo, admite que las opciones del capitán inglés se reducen por el peso de los torneos internacionales, especialmente en un año de Mundial.

Añadió en Tele Football: «Pero quizá no lo gane, porque en un año de Mundial el premio suele ir a la estrella del equipo campeón».

Además, duda de que Inglaterra pueda pelear por el título, pues el rendimiento del equipo de Thomas Tuchel en el torneo no invita al optimismo.

Y concluyó: «Por mucho que me gustaría creer que Inglaterra puede ganar el título, no hay nada que lo respalde, sobre todo tras su última actuación».

Inglaterra comenzó el Mundial 2026 con un 4-2 sobre Croacia, pero luego mostró falta de juego colectivo y dudas, como en el 0-0 ante Ghana y el sufrido 2-1 ante la República Democrática del Congo, con doblete de Kane en el último suspiro.

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