Carlos Ruiz pide la unión de los guatemaltecos

El Pescado lamentó la situación económica de buena parte de la población, que no puede generar ingresos en medio de la cuarentena.

Carlos Ruiz, histórico goleador de la Selección de Guatemala, le envió un mensaje de apoyo a todos los ciudadanos que no están pasando un buen momento, al no tener ningún tipo de ingresos económicos en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Son momentos difíciles y complicados, el no poder trabajar y no generar ingresos. Pero en estos momentos es cuando más unidos debemos estar", dijo el ex delantero, que también tuvo un importante paso por el futbol de los con el .

"Conozco muy bien el día a día de cada guatemalteco, porque crecí viendo a mi madre; ejemplo de vida trabajar todos los días para poder darnos de comer a mis hermanas y a mí", confesó el Pescado en un video publicado a través de la cuenta de Facebook del Gobierno de Guatemala.