Carlos Carmona anunció su retiro del fútbol profesional

Carlos Carmona, que en la última temporada defendió a Coquimbo Unido, dio a conocer por intermedio de sus redes sociales la decisión de abandonar la actividad profesional a los 34 años debido a una rebelde lesión en una cadera.

"Hoy pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional. La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría", explicó el exmundialista con la Selección chilena en su cuenta de Instagram.

“Me queda solo agradecer a mi familia, en especial a mi mamá, papá, mi mujer e hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional. También a todos los compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera”, complementó.

“Me despido de la mejor forma, donde quería y de la mejor manera que podía terminar”, sentenció.

El mediocampista surgido en las filas del equipo 'Pirata' disputó cuatro mundiales: dos juveniles (Holanda 2005 y Canadá 2007), y dos adultos (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) totalizando 50 apariciones y una conquista. Además formó parte del combinado nacional que logró coronarse campeón de la China Cup 2017, torneo al que el entonces equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi fue invitado en su calidad de monarca de la Copa América.

Su última participación en La Roja fue por las Eliminatorias a Rusia 2018 (28 de marzo de 2017), en la victoria frente a Venezuela por 3-1 en el Estadio Nacional. Además se desempeñó en O'Higgins, Reginna y Atalanta de Italia, Atlanta United y Colo Colo. “Carrerón que hiciste Carmona, lo mejor para el futuro, un privilegio haber jugado con vos”, le escribió Alejandro 'Papu' Gómez con quien compartió vestuario en su paso por el cuadro de Bérgamo en la Serie A.