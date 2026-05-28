Carl Hoefkens decide sobre su futuro en el NAC Breda

El NAC Breda, recién descendido, anunció este jueves en su web que Carl Hoefkens seguirá como entrenador. El técnico belga trabajará para devolver al NAC a la Vriendenloterij Eredivisie. «En las últimas semanas he mantenido evaluaciones sinceras con la directiva sobre lo bueno y lo malo de la temporada 2025/2026».

«Me duele mucho no haber logrado la permanencia la temporada pasada; no he dormido bien en las últimas dos semanas».

Se siente parte de la familia del club y quiere seguir luchando por sus objetivos.

Asume la responsabilidad del descenso y promete lucha y revancha.

«En las extensas conversaciones con la directiva también percibo mucha confianza por parte del NAC. Y ese sentimiento es totalmente recíproco. Aún no he terminado en el NAC. Quiero luchar junto con todos y cada uno de los que forman parte del NAC y luchar por el ascenso».

El equipo acabó 17.º la campaña anterior y, tras el parón veraniego, competirá en la Keuken Kampioen Divisie. Hoefkens, vinculado al OH Leuven, finalmente se queda en Breda.