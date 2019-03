Cardozo lanza ultimátum a Chofis López

Javier Eduardo López no ha visto acción con Chivas desde el pasado 8 de enero.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

José Saturnino Cardozo, director técnico de , aseguró que es momento de que Javier Eduardo López dé el salto de calidad. Por ello, la exigencia con la Chofis está al límite, a unos días de la visita de este domingo a Pumas en Ciudad Universitaria.

En el mismo sentido, el paraguayo espera que López no continúe siendo aquel futbolista que brilló temporadas atrás con Matías Almeyda, pero que no pudo recuperar el nivel que lo colocaba por muchos en Selección Mexicana.

"Lo de López no depende de mí, depende de él. Mientras él no se defina de jugar y demostrar el talento que tiene, o tener seguidilla de partidos importantes, seguirá siendo la Chofis de hace 2 o 3 años. Mientras él no se decida, no depende de cualquier entrenador, ni del presidente ni del dueño. Cuando él se decida va a ser extraordinario. Si juega dos partidos bien y tres mal, va a ser la Chofis de 18 años, él tiene que definir su futuro y es jugar bien, le exigimos porque tiene, debe convencer porque tiene", explicó en conferencia de prensa en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

Cardozo halagó al mediocampista rojiblanco, quien vio minutos en el partido amistoso frente a , mismo en el que pudo hacer gol. "Nosotros creemos en él, es interesante y parece que tiene 4 ojos, porque sin ver da pases al compañero. Hemos hablado con él y ha trabajado mucho. Entrenó mucho doble turno para ponerlo bien físicamente, de la lesión está recuperado y bien de arriba, está motivado. Ante Zacatepec corrió, metió y no porque es distinto técnicamente va a estar parado".