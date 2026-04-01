Capello: «No pude dormir... Y este es mi plan para reformar el fútbol italiano»

El veterano seleccionador italiano Fabio Capello lamentó el fracaso de su selección a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, y afirmó que no había podido pegar ojo en toda la noche.

La selección italiana volvió a fracasar en su intento de romper la maldición de la clasificación para el Mundial, tras caer en la tanda de penaltis (4-1) en el estadio de Bosnia y Herzegovina, tras empatar (1-1) en el partido disputado ayer martes por la noche, en la final de la repesca clasificatoria para el Mundial de 2026.

Con ello, la selección italiana no logra clasificarse para las tres últimas ediciones del Mundial, tras las de 2018 y 2022, por lo que la Azzurri deberá esperar otros cuatro años para volver al Mundial, mientras que la selección de Bosnia se clasificó por segunda vez en su historia.

Capello se mostró muy afectado tras el fracaso en la clasificación para el Mundial y no ocultó su descontento con una situación que calificó de «inaceptable» para una selección tan histórica y prestigiosa como la italiana.

El exentrenador reconoció: «No pude dormir en toda la noche; sigo sin creer lo que ha pasado».

Y añadió en declaraciones al diario «Marca»: «Estamos hablando de un equipo que ha ganado cuatro veces el Mundial; es una tragedia deportiva y una vergüenza. Es uno de los peores acontecimientos que ha vivido el fútbol italiano en su historia reciente».

Cappello también dirigió críticas directas a los responsables de las instituciones italianas, exigiendo cambios urgentes en la estructura del fútbol italiano.

Declaró: «Aquí nadie va a dimitir, y eso es lo más preocupante. El primero que debe asumir la responsabilidad es el presidente de la Federación, junto con todo el equipo directivo».

Capello presentó un plan de reforma del fútbol italiano y afirmó: «Necesitamos reunir a los expertos, analizar la situación actual y empezar a reconstruir el equipo desde cero. El problema no se limita solo a los resultados, sino que es un problema estructural», haciendo hincapié en la importancia de invertir en la formación de los jóvenes.

Y añadió: «Recuperarse de esto será muy difícil, pero confío en que contribuirá a iniciar una verdadera renovación. Italia necesita redescubrirse a sí misma».

Capello concluyó diciendo: «Italia está de luto. Para un país tan apasionado por el fútbol, la ausencia (del Mundial) por tercera vez es algo muy difícil de aceptar».

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