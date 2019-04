Caparrós anuncia que padece una leucemia crónica

"Puedo hacer vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión, no tengo tratamiento. Agradezco la oportunidad del club", aseguró el técnico del Sevilla.

Joaquín Caparrós, entrenador del , ha anunciado este domingo que pacede una leucemia crónica.

"Quiero aclarar ha habido una serie de comentarios. Me hierve la sangre roja pero ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca. Tengo una leucemia crónica no me impide para nada en mi profesión y hago mi vida normal", confesó Caparrós tras la victoria de su equipo en casa del Valladolid (0-2)

Y agregó: "Quiero disfrutar de mi profesión. Dar las gracias a mis jugadores, al club y al presidente. No tengo tratamiento. Gracias a la dirección deportiva y quiero disfrutar como entrenador. Y enchufado más que nunca. No voy a hablar más del tema. Para que todo el mundo se quede tranquilo", decía en los medios oficiales del club.

Caparrós reemplazó a Pablo Machín como entrenador del Sevilla el 15 de marzo de este año, cuando el club hispalense decidió destituir al preparador soriano luego de la eliminación de los españoles de la Europa League a manos del Slavia Praga.