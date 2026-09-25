Cantona vuelve a abrir fuego contra Ratcliffe

Se reaviva el enfrentamiento entre la leyenda del Manchester United, Éric Cantona, y la actual directiva del club, después de que el francés dirigiera nuevas críticas a Sir Jim Ratcliffe, asegurando que quizá no habría elegido vestir la camiseta del Manchester United si la directiva actual hubiera existido durante su etapa como jugador en la década de los noventa.

El portal francés "Foot Mercato" señaló que Cantona lanzó su mensaje esta vez a través de la aplicación "TikTok" y, en respuesta a una pregunta sobre si habría fichado por el Manchester United estando Ratcliffe, dijo: "¿Habría fichado por el Manchester United en mi época con Ratcliffe? No, por supuesto que no".

La declaración tiene un significado especial, dada la relevancia histórica de la que goza Cantona dentro del club, tras haber defendido los colores del Manchester United entre los años 1992 y 1997 y haberlo llevado a conquistar cuatro títulos de la Premier League.

No era la primera vez que Cantona criticaba a la nueva directiva del club, ya que anteriormente se había opuesto a algunas decisiones del Manchester United en 2025, entre ellas la eliminación de unos 450 puestos de trabajo y la subida de los precios de las entradas, al considerar que esas políticas no concuerdan con la identidad y la historia del club.









La discrepancia de Cantona con Ratcliffe se extendió también a las declaraciones del multimillonario británico sobre el tema de la inmigración en el Reino Unido, donde la leyenda del Manchester United dijo: "No entiendo cómo alguien como él puede decir semejantes cosas siendo dueño de un club de fútbol".

Cantona se apoyó en la historia de este deporte para criticar la postura de Ratcliffe, añadiendo: "Todos los más grandes jugadores proceden de distintas oleadas migratorias, de todas partes, en Francia, en Inglaterra y en todos lados".

La paradoja se agudiza aún más a la luz de declaraciones anteriores del propio Ratcliffe, quien en su día describió a Cantona como su jugador favorito de todos los tiempos, antes de que ambos pasaran a ser dos partes de una evidente disputa en torno a la forma de gestionar el club y algunas cuestiones relacionadas con él.



