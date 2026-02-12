Canción de salida del Manchester City Blue Moon: letra, vídeo y significado del himno de los Cityzens

Los aficionadosdel Manchester City son conocidos por cantar la canción Blue Moon para animar a su equipo cada vez que sale al campo.

La famosa canción «Blue Moon» tiene sus raíces en la prestigiosa colaboración entre el compositor Richard Rodgers y el letrista Lorenz Hart, figuras de renombre en la composición musical estadounidense.

Con más de 60 interpretaciones diferentes, «Blue Moon» ha sido grabada por una variada lista de artistas, cada uno con su propia versión única de la canción.

Músicos de renombre como Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart y muchos otros han dejado su huella en esta melodía atemporal.

Pero, ¿cuál es su letra y cómo surgió el canto? GOAL lo analiza.

Letra de la canción Blue Moon: himno de salida del Manchester City

A continuación se puede leer la letra completa de la canción Blue Moon de los aficionados del Manchester City.

Blue Moon,

Me viste solo

Sin un sueño en mi corazón

Sin un amor propio.

Luna azul,

Sabías exactamente por qué estaba allí

Me oíste rezar por

Alguien a quien realmente pudiera querer.

Y entonces, de repente, apareció ante mí

La única que mis brazos abrazarán

Oí a alguien susurrar: «Por favor, adórame»

Y cuando miré, la luna se había vuelto dorada.

Luna azul,

Ahora ya no estoy solo

Sin un sueño en mi corazón

Sin un amor propio.

Vídeo de los aficionados del Manchester City cantando Blue Moon

¿Por qué cantan los aficionados del Manchester City «Blue Moon»?

Durante la década de 1980, los clubes comenzaron a adoptar nuevas canciones en las gradas como alternativa a los cánticos tradicionales.

Curiosamente, «Blue Moon» surgió inicialmente como un cántico entre los aficionados del Crewe Alexandra antes de ser adoptada y personalizada por los Blues en las últimas décadas.

Gary James, un respetado historiador del City, ha dicho: «Recuerdo vívidamente haberla escuchado por primera vez durante el partido inaugural de la temporada 1989-90 en Liverpool. Hasta ese momento, los aficionados no la habían cantado en temporadas anteriores.

Después del partido en Anfield, los aficionados del City se quedaron retenidos durante un rato y algunos chicos empezaron a cantarla mientras salíamos. Cantaron una versión algo melancólica, pero rápidamente se hizo popular».

En el estadio Etihad se han interpretado diversas versiones de «Blue Moon» por artistas como Doves, Supra, The Marcels, Sha Na Na y Beady Eye.

Sin embargo, la versión más memorable y querida es, sin duda, la que interpretan los apasionados aficionados del Chelsea, que cantan la letra con inquebrantable pasión durante los 90 minutos que dura el partido.

Es una muestra cautivadora de apoyo y lealtad al club que parece destinada a continuar.

