¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Canal del Real Madrid sobre el árbitro del derbi: qué vergüenza, qué miseria

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
D. Huijsen
España

¿Fue injusto con el Madrid?

Se intensificó la polémica en torno a la actuación de Ortiz Arias, árbitro del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, después de que el canal del Real Madrid dirigiera duras críticas a sus decisiones durante el partido, al considerar que las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, y de Kang In Lee sobre Federico Valverde, merecían sanciones más severas.

El canal consideró que la entrada de Romero sobre Bellingham exigía una tarjeta roja directa, antes de criticar que Ortiz Arias se limitara a mostrar la tarjeta amarilla, y dijo tras ver la repetición: «Qué vergüenza. Qué bochorno. ¿Tarjeta amarilla para Romero?».

Las críticas del canal no se detuvieron en este incidente, ya que volvió sobre la entrada de Kang In Lee a Valverde, al considerar que el jugador del Atlético también merecía la expulsión, lo que la llevó a afirmar que el equipo debería haber terminado el partido con 9 jugadores, en referencia a los dos incidentes objeto de polémica.

Las críticas del canal se intensificaron tras la expulsión de Huijsen después de la revisión del videoarbitraje, al considerar que la decisión hizo que el Real Madrid disputara el partido en condiciones más difíciles, y dijo: «Este asunto se puede discutir, pero el Atlético debería haber jugado con 9 jugadores. Un equipo que se suponía que debía jugar con 10 jugadores ahora juega con un jugador de más. Es muy difícil competir de esta manera».

El canal añadió, en su crítica a lo que consideró una diferencia en la aplicación de las reglas: «Es una aplicación arbitraria de las reglas. Ahora las aplican, mientras que antes se abstenían de hacerlo por cobardía. Es un fraude contra la competición».

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

El canal relacionó las decisiones de Ortiz Arias en el derbi con hechos arbitrales anteriores, reiterando sus críticas al árbitro y al sistema arbitral español, tras haber objetado antes del partido su designación para dirigir el encuentro, basándose en interacciones amistosas que, según dijo, mantuvo con los jugadores del Barcelona tras el partido del equipo catalán ante el Athletic de Bilbao, además de la no sanción de algunos incidentes durante el choque.

Por su parte, Mourinho habló sobre la designación de Ortiz Arias durante la rueda de prensa previa al partido, y dijo: «No me gusta hablar de los árbitros antes de los partidos», pero mostró su extrañeza por conocer el nombre del árbitro del derbi una semana antes de la fecha del encuentro, señalando que eso no ocurre de la misma manera en otros partidos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google