Campeones: El FC Barcelona gana la 27ª Liga de su historia

Los catalanes cantaron el alirón en la primera oportunidad que tuvieron y coronaron una campaña liguera sobresaliente.

El FC Barcelona ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para coronarse como campeón de LaLiga 2022-2023. A los culés les bastaba con ganar en casa del Espanyol para cantar el alirón y los de Xavi Hernández no dejaron pasar la oportunidad, venciendo en el derbi catalán y festajando por todo lo alto en el campo de sus vecinos rivales.

Si bien el Barça pudo haber sido campeón antes de jugar, esa posibilidad no estaba en sus manos. Y es que, para ello, los catalanes tenían que esperar que el Atlético de Madrid no ganara el domingo en casa del Elche y que el Real Madrid no venciera al Getafe en el Bernabéu el sábado. Pero cuando le llegó su turno, el Barça no falló y se quedó con los tres puntos que lo hacen inalcanzable en lo más alto de la clasificación, en la que acumula 85 puntos en 34 jornadas.

El Barcelona se abonó durante buena parte del campeonato a ganar sus compromisos por la mínima diferencia (11 veces lo hizo 1-0 o 0-1), fuera en casa o lejos del Camp Nou, pero nadie puede negar que ha sido el mejor equipo en esta edición de un torneo que ha dominado con puño de hierro. Aunque el Real Madrid fue líder en el comienzo del certamen, el Barça cogió el liderato antes del parón por el Mundial de Qatar y ya no lo soltó.

El equipo de Xavi cosechó un total de 27 victorias, 4 empates y apenas tres derrotas en 34 partidos para ganar su Liga número 27 de la historia. Los culés anotaron 64 y recibieron apenas 13, una cifra récord gracias al muy buen hacer del portero alemán Marc-André ter Stegen, uno de los mejores futbolistas del campeonato.

De hecho, ter Stegen ha dejado su portería a cero en 25 de los 34 partidos que ha disputado en LaLiga en este curso liguero. Es su récord hasta el momento en una misma temporada en la competición doméstica.

Robert Lewandowski, que había llegado en el pasado verano para la nueva temporada, es el máximo goleador que tiene el nuevo campeón de España. El delantero polaco ha marcado un total de 21 dianas y, de momento, lidera la clasificación por el "Pichichi" de LaLiga. El ex del Bayern Múnich, eso sí, encuentra en el madridista Karim Benzema a su gran competidor por el premio.

Si Ter Stegen y Lewandowski fueron clave para ganar LaLiga, es imposible dejar de mencionar el trabajo de un imperial Ronald Araújo. El central uruguayo, que también jugó como lateral derecho en varias ocasiones, ha sido otro de los pilares que ha tenido el Barça para acabar cantando el alirón. Sin dudas, ellos tres han sido los futbolistas más destacados de un equipo que ha sabido luchar contra las lesiones (Pedri y Dembélé, las más sobresalientes, y la del propio Araújo, antes del Mundial) para terminar llevándose un nuevo título para sus vitrinas.