Michael Carrick y Roberto De Zerbi, entrenadores del Manchester United y el Tottenham, anunciaron la alineación oficial de ambos equipos para el duelo que los enfrenta esta tarde del sábado, en el estadio de Old Trafford, dentro de la sexta jornada de la Premier League.

El Manchester United realizó dos cambios en su once inicial respecto a su último partido ante el Fulham, con la participación de Leny Yoro y Amad Diallo en lugar de Diogo Dalot y Marcus Rashford, siendo la primera vez que Diallo aparece como titular esta temporada.





En cuanto al Tottenham, realizó 6 cambios en su once inicial respecto a su último partido ante el Aston Villa, ya que Archie Gray, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Marcos Senesi y Mohammed Kudus regresaron a la alineación titular en lugar del egipcio Omar Marmoush, que se sienta en el banquillo al inicio del encuentro de hoy, en un intento por mejorar los resultados del equipo tras un comienzo de temporada irregular.

Alineación del Manchester United ante el Tottenham:

Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.

Alineación del Tottenham:

Kinský; Archie Gray, Van de Ven, Marcos Senesi, Destiny Udogie; Conor Gallagher, Sandro Tonali, Lucas Bergvall; Savinho, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.

El Manchester United afronta el partido en el duodécimo puesto con 5 puntos de 5 partidos, después de empatar la pasada jornada ante el Fulham por 1-1, mientras que el Tottenham cierra la tabla de clasificación con dos puntos, sin lograr ninguna victoria, tras su derrota ante el Aston Villa por 2-3.