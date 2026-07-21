Cambio radical en la postura del Real Madrid respecto a Rodri

El futuro del capitán de la selección española, Rodri, sigue abierto a todas las posibilidades, con la incertidumbre aún presente sobre su próximo destino ante la proximidad del final de su contrato con el Manchester City y el aumento de las especulaciones sobre el siguiente paso en su carrera.

Rodri contribuyó a la coronación de La Roja en el Mundial 2026, el domingo, tras vencer a Argentina en la final por 1-0.

Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el Real Madrid ha cambiado radicalmente su postura hacia el centrocampista español después de su triunfo en el Mundial, además de haber obtenido el Balón de Oro por ser elegido mejor jugador del torneo.

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Aseguró que algunos miembros de la junta directiva de los blancos intentan alcanzar un acuerdo con el jugador de 30 años, quien se muestra dispuesto a fichar por el Santiago Bernabéu en detrimento de la renovación de su lucrativo contrato con el Manchester City.

No obstante, la postura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, será decisiva, ya que anteriormente rechazó la idea de fichar a Rodri, teniendo en cuenta factores como su edad, su estatus y el coste de su traspaso.

Informes anteriores habían señalado que Rodri no ha resuelto su futuro con el Manchester City, dado que solo le queda un año para el final de su contrato, lo que aumenta las especulaciones sobre la posibilidad de su fichaje por el Real Madrid este verano.

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