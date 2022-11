Los cambios en la lista de la Selección argentina para la Copa del Mundo Qatar 2022

Lionel Scaloni se vio obligado por una lesión a realizar la primera modificación en la nómina de jugadores que tendrá disponibles en el Mundial.

La Copa del Mundo 2022 se disputa en una fecha atípica para lo que es la historia de la máxima competencia de selecciones. La edición 22 se lleva a cabo en los meses de noviembre y diciembre y no a mitad de año, como ocurrió desde 1930 cada cuatro años. El motivo tenía que ver con las elevadas temperaturas de Qatar en su verano, pero esta modificación del calendario provocó que el certamen sea en el medio de la temporada de los clubes.

Esta situación trajo aparejadas numerosas lesiones y la mayoría de los combinados sufrieron bajas. En la Selección argentina, el primero en quedarse afuera fue Giovani Lo Celso, quien ni siquiera pudo ser incluído en la nómina definitiva de 26. Y pocas horas después de instalarse en Qatar, Lionel Scaloni tomó la decisión de hacer dos cambios.

ÁNGEL CORREA POR NICOLÁS GONZÁLEZ

El jueves 17 de noviembre, un día después del amistoso ante Emiratos Árabes del cual no formó parte Nicolás González, se confirmó que el extremo de Fiorentina había sufrido una lesión muscular. Se trata de un problema físico que comenzó en el equipo italiano y no tuvo la recuperación deseada. Aunque formó parte de la delegación que pasó primero por Abu Dhabi y realizó algunos movimientos, el cuerpo médico decidió que no estaba apto para la competencia.

Por este motivo, Scaloni decidió llamar a Angelito, quien había quedado en Argentina como "reserva". De hecho, el actual delantero de Atlético Madrid fue el "jugador 27", ya que la última duda antes de dar la lista era su presencia o la de Juan Foyth.

¿POR JOAQUÍN CORREA?

Minutos después de anunciar el reemplazo de Ángel Correa por Nico González, la cuenta oficial de Argentina confirmó la segunda baja de la noche: el Tucu debió ser desafectado por una dolencia en la rodilla que volvió a molestarle luego de jugar 45 minutos ante Emiratos Árabes.

Sin embargo y a diferencia del caso anterior, no se informó a su reemplazante y es lo que analiza Lionel Scaloni: el candidato natural es Thiago Almada, de caracterísicas ofensivas y que también se quedó en el predio de Ezeiza como posible reemplazante. Pero también aparecen otros nombres posibles como el de Gio Simeone, de gran temporada en Napoli, o Alejandro Garnacho, el joven sensación de Manchester United.