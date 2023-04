Te contamos todo lo que se sabe de las molestias del futbolista francés del Real Madrid

Eduardo Camavinga no está al 100%. El futbolista francés del Real Madrid se ausentó este lunes del entrenamiento del Real Madrid y Ancelotti deberá decidir cómo gestionar su situación en estos próximos partidos.

Camavinga, lesionado: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

Camavinga, lesionado: qué tiene

Camavinga sufre un golpe en el cuádriceps derecho. No parece nada serio pero el futbolista no está cómodo y no se siente bien.

Camavinga, lesionado: cuánto tiempo estará de baja

En principio no debería estar mucho tiempo de baja.

Camavinga, lesionado: qué partidos se perdería con el Real Madrid

Camavinga no estará ante el Girona y habrá que ver si llega ante el Almería. En principio debería estar este sábado en el Bernabéu pero todo dependerá de su evolución.