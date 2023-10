Camavinga, 'acorralado' por Ancelotti: lateral o banquillo

Ancelotti fue consultado acerca de la posición de Camavinga y dejó una particular respuesta en la previa al duelo con el Napoli.

Carlo Ancelotti ha comparecido ante la prensa este lunes, en la previa del partido de Champions League que el Real Madrid tendrá que disputar el martes en el estadio Diego Armando Maradona ante el Napoli.

El entrenador italiano dejó una curiosa frase al referirse a Eduardo Camavinga, mediocampista francés que el preparador madridista coloca sobre el lateral izquierdo.

Ancelotti fue preguntado sobre si se plantea poner a Camavinga de lateral más partidos, y si le cuesta convencerle para jugar allí. A esa pregunta, Ancelotti respondió: "Es una opción. Lo bueno de Camavinga es que es un jugador completo que puede jugar en muchas posiciones en el campo. Yo creo que él está convencido, porque si le preguntas que si quiere lateral izquierdo o banquillo, él te dice que lateral izquierdo".

Ancelotti dijo hace unos meses que Camavinga sólo iba a jugar de lateral en caso de emergencia, pero con el cambio de dibujo esa frase pudo haber caducado. Consultado sobre esa cuestión, el italiano contestó: "No, de manera regular absolutamente no. Tenemos dos laterales izquierdos que nos dan confianza. Fran (García) lo ha hecho muy bien en los últimos partidos y (Ferland) Mendy está saliendo de una lesión. Esta posición está muy bien cubierta, Camavinga incluido".

Declaraciones de Carlo Ancelotti:

¿Ha hablado con Nacho?

Lo que ha dicho y lo que ha hablado con Portu. Ha pedido disculpas. No tiene que hacer más. Como dije, fue una falta de lucidez. Ahí se acaba el tema.

¿Qué opina de Kvaratskhelia y Osimhen?

Son muy buenos delanteros. Han demostrado su calidad y su alto nivel, con distintas características. Tienen mucho talento. Kvara es muy bueno en el uno contra uno y Osimhen es muy poderoso.

Di Lorenzo ha reconocido que usted fue una figura muy importante para su carrera. ¿Se imaginó su progresión?

Cuando llegué era difícil preverlo. Llegó a la selección y es uno de los mejores laterales de Europa. Enhorabuena a él, que con profesionalidad y seriedad ha llegado a este nivel.

De Laurentiis comentó que usted era un grna tipo, pero que no se ganó el corazón de la afición. ¿Cómo recuerda su adiós?

Tengo una relación muy buena con todos. Lo que siempre he dicho: cuando la relación entre un club y un entrenador no tiene un feeling adecuado es mejor parar. Y creo que fue la decisión más correcta, para el Nápoles y para mí también porque dos años después volví al mejor club del mundo.

A Rodrygo le está costando ver puerta y Joselu está en racha. ¿Tiene claro quién va a jugar mañana?

Sí, está claro. ¿Quieres saberlo? Esto no está claro para decírselo.

¿Qué efecto le hace regresar a Nápoles?

Volver es una vuelta al pasado. Viví momentos positivos en una ciudad maravillosa. El partido de mañana va a ser el más difícil para nosotros de la fase de grupos. La camiseta del Real Madrid pesa. Es una institución.

¿Con Modric no tiene nada que hablar? ¿Es lo que estaba hablado cuando renovó o hay algo nuevo?

No, nada nuevo. Es sólo una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos y que puede cambiar mañana o en los próximos partidos. Un día puede ser Modric, otro Kroos, otro Tchouameni, otro Camavinga. En cada partido hay alguien que se queda en el banquillo y me preguntáis. Son siete jugadores para cuatro posiciones. También cuando pongo cinco me tiráis palos, así que es mejor quedarse con cuatro.

¿Por qué no ha jugado Modric los dos últimos partidos? ¿Le resulta difícil convencerle de ese papel?

Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado. Jugó el primer partido de Champions y el derbi. No ha jugado simplemente porque la competencia es muy alta y puede pasar que alguno se quede en el banquillo. No tenemos ningún problema. Le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho, a todos, y también a mí.

Bellingham, pichichi de la Liga. ¿Es ahora el mejor jugador del mundo?

Se ha adaptado muy bien. Está mostrando todas las cualidades que tiene. Para mí, tenemos el mejor equipo del mundo, incluyendo a todos. El hecho de que Bellingham juegue con nosotros nos hace contentos.

Con el conocimiento que tiene del fútbol italiano, ¿qué partido tiene que hacer mañana el Madrid para ganar?

Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia. Va a ser un partido competido e igualado. Jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades y con un ambiente que les va a empujar. Debemos repetir lo bueno que hicimos en Girona.