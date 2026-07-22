Calvin Stengs abandona el Feyenoord con efecto inmediato

Calvin Stengs y el Feyenoord se separan con efecto inmediato, según ha comunicado el club de Róterdam este miércoles por la noche a través de sus canales oficiales. El delantero tenía contrato hasta mediados de 2027, pero este ha quedado rescindido.

Según Transfermarkt, el delantero de 27 años tiene un valor de mercado de 4,5 millones de euros.

Llegó en 2023 procedente del Niza por seis millones de euros y conquistó la Copa KNVB 2023/24.

Con la llegada de Robin van Persie, el pasado verano se marchó cedido al Pisa, donde volvió a sufrir numerosas lesiones.

Aunque hace semanas marcó un gol y dio una asistencia ante el FC Dordrecht, el club ha optado por la rescisión.

En total, disputó 59 partidos con el primer equipo, marcó nueve goles y dio 21 asistencias.



