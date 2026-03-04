Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de NASCAR hay hoy?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series el pasado mes de noviembre tras terminar tercero en la carrera del campeonato de la NASCAR Cup Series. Fue su segundo campeonato y una victoria sorprendente frente a Denny Hamlin, que parecía tener el campeonato casi asegurado.
Tras la carrera decisiva, Larson compartió su sorpresa por haber ganado el título: «Sinceramente, no me lo puedo creer», declaró Larson en la página web oficial de Hendrick Motorsports. «De verdad, me he quedado sin palabras. No me lo puedo creer. Teníamos un coche normalito, en el mejor de los casos. Se nos pinchó la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.
Nos salvó la bandera amarilla. Hicimos la ola. Fue una carrera realmente mala. Cambiamos dos neumáticos. Pensé: "Dios mío, ya está. Ahora vamos a quedar los últimos". Tenía mucho más agarre de lo que esperaba».
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la NASCAR 2026 Cup Series a continuación, incluido el calendario completo de la temporada, los resultados de las carreras y cómo puedes ver toda la acción en directo este año. La NASCAR 2026 Cup Series promete acción y adrenalina para los aficionados al automovilismo.
¿Cuándo comienza la NASCAR Cup Series?
El calendario de la NASCAR Cup Series comienza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. Sin embargo, la temporada no arranca hasta que se celebre la Daytona 500 el domingo 15 de febrero, cuando los pilotos comienzan a sumar puntos para el campeonato.
Calendario de la NASCAR Cup Series
|Fecha
|Carrera
|Ganador
|Ver
|4 de febrero
|Cookout Clash
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 de febrero
|America 250 Florida Duel 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12
|America 250 Florida Duel 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1 de marzo
|DuraMax Grand Prix
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8
|Straight Talk Wireless 500
|FS1 / FuboTV
|15
|Pennzoil 400
|FS1 / FuboTV
|22
|Goodyear 400
|FS1 / FuboTV
|29
|Cook Out 400
|FS1 / FuboTV
|12
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19
|Advent Health 400
|FOX / FuboTV
|26
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 de mayo
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 de mayo
|Go Bowling at The Glen
|FS1 / FuboTV
|17 de mayo
|Carrera All-Star de NASCAR
|FS1 / FuboTV
|24
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 de mayo
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 de junio
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 de junio
|Carrera de la NASCAR Cup Series
|Prime
|21 de junio
|Anduril 250
|Prime
|28 de junio
|Tayota / Save Mart 350
|Prime
|5 de julio
|Carrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland
|TNT / Sling TV
|12 de julio
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 de julio
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 de julio
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 de agosto
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 de agosto
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23
|Carrera de la Copa NASCAR en New Hampshire
|USA Network / FuboTV
|29
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 de septiembre
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 de septiembre
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 de septiembre
|Bass Pro Shops Night Race
|USA Network / FuboTV
|27
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 de octubre
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18
|Freeway Insurance 500
|USA Network / FuboTV
|25
|Yellawood 500
|Peacock
|1 de noviembre
|Xfinity 500
|Peacock
|8 de noviembre
|Campeonato de la NASCAR Cup Series
|Peacock
🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en Estados Unidos?
Las carreras de la NASCAR Cup Series se retransmitirán en FOX y FS1 durante la primera parte de la temporada (del 2 de febrero al 18 de mayo). Prime y TNT se encargarán de la retransmisión durante la fase inaugural del torneo de la NASCAR (del 25 de mayo al 27 de julio). NBC y USA Network se encargarán de las retransmisiones durante el resto de la temporada, incluidas las eliminatorias (del 3 de agosto al 2 de noviembre).
Las carreras de FOX y FS1 se pueden ver en streaming en la aplicación Fox Sports, y las de NBC y USA, en Peacock. Los aficionados que busquen una opción de streaming más sencilla pueden suscribirse a FuboTV, donde podrán ver todas las carreras retransmitidas por FOX, FS1 y NBC & USA Network. Las carreras cubiertas por TNT se pueden ver en directo en Sling TV.
🇬🇧 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en el Reino Unido?
Premier Sports retransmite en directo la NASCAR Cup Series durante todo el año en el Reino Unido. Los clientes de Sky pueden añadir Premier Sports por 10,99 £ al mes con un contrato mínimo de 12 meses. El paquete de contrato mensual renovable cuesta 15,99 £ y se puede cancelar con un preaviso de 30 días. La opción más económica es pagar 120 £ por adelantado por la suscripción de todo un año.Los clientes de Amazon Prime Video también pueden añadir Premier Sports por 15,99 £ al mes.
🛜 Vea la NASCAR Cup Series desde cualquier lugar con una VPN
Si las carreras de la NASCAR Cup Series no se pueden ver en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que te permite eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.
Si no está seguro de qué VPN elegir, le recomendamos ExpressVPN, pero también puede consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para usted.