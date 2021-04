Caixinha asegura que no ha platicado con Chivas, pero le gustaría dirigirlos

El técnico portugués aseguró que está listo para un regreso al futbol mexicano.

El torneo de Chivas ha sido para el olvido. Los Rojiblancos en en este momento estarían fuera de puestos de Repechaje, necesitando ganar sus siguientes partidos para meterse a la pelea y clasificar a la Liguilla.

Por las malas sensaciones y algunas dolorosas derrotas, en múltiples ocasiones se ha puesto en duda la continuidad de Víctor Manuel Vucetich, uno de los técnicos más ganadores del campeonato mexicano, pero que no ha hecho funcionar a su club.

Desde hace muchos años, cada que Pedro Caixinha se encuentra desempleado y Guadalajara busca entrenador, ambos nombres acaban siendo vinculados. Sin embargo, nunca han podido trabajar juntos, pese a que en el Rebaño hay algunos viejos conocidos del portugués como Ricardo Peláez, Jesús Molina o Uriel Antuna.

El Forçado platicó con Pasión W, confesando que no ha tenido platicado con Chivas, pero abrió la puerta para dirigirlos: "No he tenido contacto, ni con Ricardo (Peláez) ni con otros equipos. Dentro de los valores que tengo, me gusta aplicar la palabra gratitud. Yo soy mejor persona y entrenador gracias a México, ya sea a Santos Laguna o Cruz Azul. Si se da la oportunidad, si se dan los tiempos, encantado de discutir el proyecto, que sea interesante para el club y que yo vea que puedo aportar. Si son puros mexicanos, pero para ganar, encantado", dijo.

A partir de su salida de Cruz Azul en 2019, Caixinha dirigió en Arabia Saudita al Al-Shabab, institución de la que fue destituido en enero de 2021 tras cinco meses en el cargo.