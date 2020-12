Buffarini no renovará su contrato con Boca en 2021

A menos de una semana de la crucial revancha de cuartos de final contra Racing, el club hizo oficial algo que ya se rumoreaba. ¿Era el momento?

El final de 2020 no viene sencillo para Boca. El equipo no encuentra el rumbo futbolístico, el nivel de las individualidades no es el esperado, los resultados no se dan y las soluciones no aparecen. El próximo miércoles 23, el Xeneize se jugará el partido más importante del año frente a Racing para seguir con vida en la 2020 luego del 0-1 en la ida. Sin embargo, curiosamente el club decide informar por estas horas algo que venía rumoreándose: Julio Buffarini decidió que no renovará su contrato luego de junio 2021.

Mediante un comunicado en la noche del jueves, Boca hizo público que el defensor, mediante su representante, no aceptó la oferta del Consejo de Fútbol debido a "la inestabilidad económica de nuestro país".

Así, el cordobés de 32 años, cuyas últimas actuaciones fueron tan opacas que, por caso, fue reemplazado frente a Internacional faltando media hora y fue suplente frente a Racing, seguirá su carrera en otro destino. Probablemente en el exterior, teniendo en cuenta que solamente jugó dos años en y pretenderá hacer una diferencia económica en el último tramo de su carrera.

Lo llamativo fue el momento elegido por Boca para informar la salida de un jugador al que le quedan seis meses de contrato cuando todavía no parece haber un reemplazante a la vista más allá de Leonardo Jara, heredero "natural" del puesto.

EL COMUNICADO DEL CLUB

El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que el jugador Julio Buffarini le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento para renovar su contrato a partir del 30 de junio de 2021.

El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini. Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a “la inestabilidad de nuestro país”.

Por lo tanto, siendo esa la respetable decisión tomada, Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021 cuando finaliza su contrato vigente con el club.

