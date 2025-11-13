Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Ambos equipos entran en el enfrentamiento de este fin de semana lamiéndose las heridas tras derrotas y buscando desesperadamente una victoria de recuperación; de lo contrario, su impulso por las posiciones superiores de sus respectivas divisiones podría comenzar a desvanecerse.

Los Buccaneers comenzaron la temporada como una casa en llamas, consiguiendo tres victorias consecutivas contra los Atlanta Falcons, Houston Texans y New York Jets. Su impulso fue detenido por un revés contra los Eagles, pero Tampa Bay rápidamente se recuperó con victorias sobre los Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y New Orleans Saints, siendo la única mancha en esa serie una derrota ante los Detroit Lions.

Ese triunfo sobre New Orleans fue una clínica defensiva, ya que los Bucs sofocaron el ataque de los Saints a solo tres puntos, permitiendo apenas 3.9 yardas por jugada y solo 48 yardas por tierra mientras forzaban cuatro balones perdidos. Su propia ofensiva no estaba exactamente funcionando a la perfección, produciendo 212 yardas totales y 3.8 yardas por jugada, pero su defensa hizo más que suficiente para asegurar la victoria.

En cuanto a los Buffalo Bills, comenzaron con fuerza la temporada con cuatro victorias seguidas, venciendo a los Ravens, Jets, Dolphins y Saints de manera impresionante. Sin embargo, el impulso se enfrió con dos derrotas consecutivas ante los Patriots y Falcons antes de enderezar el rumbo contra los Carolina Panthers.

Buffalo luego superó a los Kansas City Chiefs en casa en una dura victoria de siete puntos el 2 de noviembre. Los Bills acumularon 404 yardas totales y 23 primeros intentos, convirtiendo de manera eficiente 7 de 12 en terceras oportunidades. Defensivamente, fueron sólidos, limitando a Kansas City a solo 3 de 13 en intentos de terceros intentos y manteniendo la presión toda la noche.

Hora de inicio Buffalo Bills vs Tampa Bay Buccaneers

Los Bills y los Buccaneers se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Highmark Stadium en el Estado de Nueva York, NY, el domingo 16 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los aficionados en los EE. UU.

Noticias del equipo Buffalo Bills

En cuanto a los Bills, su viaje a Miami resultó ser complicado. La ofensiva de Buffalo se atascó temprano y nunca se recuperó completamente, quedando 16-0 antes de sufrir finalmente una derrota de 30-13. Josh Allen hizo su mejor esfuerzo para reunir a las tropas, lanzando para 306 yardas, dos touchdowns y una intercepción mientras completaba 28 de 40 intentos.

James Cook logró 53 yardas en 13 acarreos, aunque el juego terrestre tuvo dificultades para encontrar ritmo. En el departamento de pases, Khalil Shakir lideró con siete recepciones para 58 yardas, mientras que Keon Coleman añadió una captura de touchdown entre sus tres recepciones para 46 yardas.

Reporte de Lesiones de los Bills: Ben Bredeson, Luke Haggard, Markees Watts, Haason Reddick, Elijah Klein, Bucky Irving, Chris Godwin Jr., C.J. Brewer están todos en duda. Mike Evans está definitivamente fuera.

Noticias del equipo Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers se quedaron cortos en casa el pasado domingo, cayendo 28-23 ante los Patriots en un duelo contundente que se escapó durante un tramo lento entre el segundo y tercer cuartos, una apertura que Nueva Inglaterra aprovechó con precisión.

Una vez más, Baker Mayfield tuvo una actuación destacada, lanzando tres pases de touchdown y acumulando 273 yardas por aire. El juego terrestre de Tampa Bay aportó 113 yardas, dando a la ofensiva mucho impulso, pero la defensa no pudo mantenerse. La unidad logró solo una captura y tuvo dificultades para incomodar a Drake Maye, quien se mantuvo mayormente cómodo a pesar de lanzar una intercepción.

Reporte de Lesiones de los Buccaneers: Shaq Thompson y AJ Epenesa están fuera. Dalton Kincaid, Landon Jackson, Taron Johnson, Christian Benford y Joshua Palmer están todos en duda.

Cómo ver y transmitir en vivo Bills vs Buccaneers en EE. UU.

El juego de Bills vs Buccaneers en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden seguir la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán a conocer más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y retransmitir en directo Bills vs Buccaneers en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además del acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bills vs Buccaneers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entrada desde $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de las categorías: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y hasta $10,406 para los mejores asientos en el estadio.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy de Bills vs Buccaneers

Es raro ver a los Bills ser empujados en el campo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió la semana pasada contra los Dolphins de 3-7. Incluso en un juego donde Buffalo nunca encontró su ritmo, Josh Allen aún logró cumplir para los administradores de fantasía, terminando como un mariscal de campo top-10 de la semana. Actualmente posicionado como el QB3 de la temporada, este año ha sido una de las campañas más discretas de Allen según sus altos estándares, pero su consistencia sigue siendo de élite. Ha aterrizado dentro de los 12 primeros en siete de nueve juegos, incluyendo tres terminaciones entre los cinco primeros.

Esta semana, los Bills regresan a casa para un enfrentamiento crucial con los Buccaneers, un partido que lleva importantes implicaciones para la AFC Este. Después de ese desliz divisional en Miami, el dominio de Buffalo sobre el título divisional pende de un hilo. Si quieren mantenerse al paso de los Patriots, este enfrentamiento roza el estatus de "obligatorio ganar". Y si la historia nos enseña algo, es que Josh Allen prospera cuando la presión está en su máximo. Espera fuegos artificiales mientras él y Baker Mayfield se enfrentan en lo que podría ser una mina de oro de fantasía.

Mientras Jonathan Taylor continúa marcando el ritmo para los corredores de la NFL, James Cook no se queda atrás, armando discretamente una campaña estelar con 920 yardas en 166 acarreos. Sin embargo, la semana pasada en Miami, se encontró con un obstáculo, limitado a solo 53 yardas en 13 intentos después de haber incendiado a los Panthers y Chiefs con 216 y 114 yardas en salidas consecutivas.

Afortunadamente para Cook, el enfrentamiento de esta semana parece mucho más prometedor. Los Buccaneers se ubican en el tercio inferior de la liga contra la carrera, permitiendo un promedio de 100.8 yardas por juego, y acaban de ser destrozados por TreVeyon Henderson para 147 yardas. Eso podría significar un regreso para Cook, quien es más que capaz de explotar defensas débiles.

En el campo trasero de Tampa Bay, las jugadas comienzan a igualarse. Sean Tucker causó sensación al convertirse en el primer corredor de toda la temporada en superar las 50 yardas por tierra contra Nueva Inglaterra, mostrando una velocidad impresionante mientras promediaba 5.9 yardas por acarreo. Mientras tanto, Rachaad White continuó con su rol habitual como válvula de seguridad del equipo, atrapando los cinco de sus objetivos en el juego aéreo.

Durante años, los Steelers recibieron elogios por descubrir joyas de receptores abiertos en el draft, pero últimamente, los Buccaneers están reclamando su propia corona en este aspecto. Desde Mike Evans hasta Chris Godwin, y ahora la destacada novata Emeka Egbuka, la capacidad de Tampa Bay para renovar la posición es nada menos que notable.

La secundaria de Buffalo ha sido bastante tacaña contra los receptores oponentes, situándose en la mitad superior de la liga, pero ni siquiera ellos pudieron contener a Jaylen Waddle, quien registró 84 yardas y un touchdown la semana pasada. Con Egbuka emergiendo como la opción preferida de Mayfield, este enfrentamiento de ofensivas explosivas podría convertirse en un espectáculo de alta puntuación que los administradores de fantasía no querrán perderse.

Predicciones del Juego Bills vs Buccaneers

Los Bills regresan a Orchard Park para la Semana 11, una visión bienvenida dado lo dominantes que han sido en casa esta temporada. Buffalo ostenta un récord de 4-1 en el Highmark Stadium en comparación con un registro de 2-2 en la carretera, una clara señal de que prosperan frente a sus propios fanáticos.

La única mancha en casa se dio en la Semana 5, cuando los Patriots los tomaron por sorpresa en una estrecha sorpresa. Desde entonces, Josh Allen y compañía se han visto más afilados, y estarán ansiosos por dar una declaración con la visita de los Buccaneers.

Por otro lado, Tampa Bay ha sido un guerrero en la carretera hasta ahora, con un récord de 4-1 fuera de casa mientras dividía sus cuatro partidos en casa. Su única derrota fuera de Florida fue en Detroit, una pérdida de 24-9 donde simplemente no pudieron encender la ofensiva. Aún así, los Bucs han logrado impresionantes victorias en la carretera sobre los Falcons, Texans, Seahawks y Saints, demostrando que viajan bien.

Aun así, con los Bills regresando a su zona de confort y desesperados por estabilizar su campaña, parece que el escenario está listo para que Buffalo se reafirme y se recupere en la Semana 11.

Probabilidades de Apuestas de Bills vs Buccaneers

Diferencia de puntos

Buccaneers +5.5 (-112)

Bills -5.5 (-108)

Línea de dinero

Buccaneers: +200

Bills: -245

Total

49.5 (Más de -112/Menos de -108)