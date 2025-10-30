Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Buffalo Bills reciben en el Estadio Highmark en la Semana 9 a un villano muy familiar, los Kansas City Chiefs, un equipo que ha causado más de unas cuantas decepciones en el oeste de Nueva York.

Buffalo salió de su descanso pareciendo un equipo que había escuchado suficiente ruido externo. Después de perder dos seguidos, los Bills regresaron con una dominante victoria 40–9 sobre los Carolina Panthers — el tipo de actuación que te recuerda que este grupo aún tiene potencial de peso pesado. Están en 5–2, detrás de los New England Patriots que tienen 6–2 en la AFC Este, pero seamos reales: simplemente ganar la división no es el objetivo principal aquí. Los Bills están persiguiendo fútbol en febrero. El objetivo es un Trofeo Lombardi. La expectativa es una profunda carrera en los playoffs. El estándar es alto.

Pero para alcanzar esa cima, saben la montaña que deben escalar. Los Chiefs — y Patrick Mahomes — han sido el obstáculo en la postemporada, el jefe final recurrente que se interpone en el camino de Josh Allen y el avance definitivo de Buffalo. Las cicatrices aún son visibles. Los recuerdos aún duelen.

Este fin de semana, los Bills tienen otra oportunidad contra su némesis moderno. Otro capítulo en una de las rivalidades definitorias de la AFC. Otra oportunidad para demostrar que esta vez — esta vez — podría ser diferente.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Hora de inicio del Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

Los Bills y los Chiefs se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Estadio Highmark en Orchard Park, Nueva York el domingo 2 de noviembre, comenzando a las 4:25 pm ET.

Noticias del equipo Buffalo Bills

Aunque los duelos de playoffs de Allen con Mahomes han sido decepcionantes una y otra vez, en realidad tiene un récord de 4-1 contra los Chiefs en partidos de temporada regular y estará ansioso por mantener esa racha viva. Una vez más, repartirá el juego entre su amplio elenco de apoyo, Khalil Shakir, Josh Palmer, Dalton Kincaid y el enrachado James Cook, quien viene de un impresionante partido de 216 yardas y dos touchdowns contra Carolina.

La defensa de Buffalo viene con cierta incertidumbre. Greg Rousseau necesitará desempeñarse bien mientras el equipo navega sin Ed Oliver, quien fue puesto en la lista de lesionados. Mientras tanto, Terrel Bernard podría regresar de su problema en el tobillo, y los Bills cuentan con él para ofrecer importantes jugadas en el centro de la defensa.

Getty Images

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Kansas City ha salido de su mal inicio de temporada de una manera espectacular. Después de tropezar con un inicio de 0-2, los Chiefs han conseguido cinco victorias en sus últimos seis encuentros y lucen como el contendiente potente que esperábamos desde agosto.

¿Una razón importante para ese resurgimiento? Patrick Mahomes. El mariscal de campo estrella ha lanzado nueve touchdowns en ese período y está jugando nuevamente a un nivel que lo coloca a la altura de las leyendas de la liga, tanto pasadas como presentes.

Recuperar a Rashee Rice en la alineación también ha sido un gran impulso. Emparejarlo con el futuro miembro del Salón de la Fama Travis Kelce y el electrizante novato Xavier Worthy le da a Mahomes una amenaza receptora explosiva de tres cabezas que pone a las defensas bajo presión en todo el campo.

Pero no subestimes el juego terrestre aquí. Isiah Pacheco y Kareem Hunt pueden ser los factores decisivos en este enfrentamiento, especialmente contra una defensa de Buffalo que ha estado cediendo yardas por tierra—están permitiendo un asombroso promedio de 5.7 yardas por acarreo, la segunda peor cifra en la NFL.

Y luego está la defensa: una unidad de Kansas City cargada de talento con George Karlaftis, Nick Bolton, Trent McDuffie y la máquina de tacleadas Chamarri Conner. ¿Su tarea esta semana? Frenar al actual MVP Josh Allen y a una ofensiva de los Bills que puede anotar puntos rápidamente.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Bills vs Chiefs en los EE. UU.

El partido Bills vs Chiefs de la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por CBS. Fans pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!) y Paramount+.

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Bills vs Chiefs a nivel mundial

Para los aficionados fuera de EE.UU. que buscan estar conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Bills vs Chiefs

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de las categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden a los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Bills vs Chiefs

Patrick Mahomes ha vuelto a su modo completo de "mejor del mundo". Ha logrado finalizar entre los 10 mejores en fantasía en siete de sus ocho inicios y actualmente está en una de las mejores rachas de su carrera. Ha lanzado tres o más touchdowns en tres salidas consecutivas (y cuatro de las últimas cinco), mientras completa al menos el 70% de sus lanzamientos en cuatro semanas consecutivas después de no lograrlo en septiembre. También ha superado las 8.0 yardas por intento en tres juegos seguidos. ¿La versión corta? Mahomes ha vuelto a su forma de QB1, el tipo de ventaja semanal que no hemos visto consistentemente de él en las últimas dos temporadas.

En el backfield, Kareem Hunt parece listo para asumir las funciones principales con Isiah Pacheco probablemente fuera (rodilla). Hunt está practicando plenamente y debería tener la primera oportunidad de tocar el balón en una ofensiva que vuelve a estar en forma.

En el juego aéreo, Rashee Rice ha retomado rápidamente un papel principal desde su regreso, emergiendo como el principal receptor de Mahomes y un objetivo de alto volumen. Aunque Buffalo ha sido respetable contra los receptores — entre los 10 mejores en menos puntos de fantasía permitidos — Rice sigue siendo una opción segura entre los cinco mejores gracias a su talento + rol + mariscal de campo.

Xavier Worthy, mientras tanto, mantiene su estatus de WR3 de alto riesgo y alta recompensa. Es un jugador explosivo y una amenaza en cada jugada, pero su cuota de objetivos y volatilidad en touchdowns lo mantienen en un rango de apuestafija intermedia. Si lo juegas, sabes exactamente a qué te estás enfrentando.

Por otro lado, la idea de que Josh Allen ha tenido un comienzo lento no es exactamente precisa. Su porcentaje de completación (68%), tasa de TD (6.1%) y yardas por intento (7.9) son mejores que el año pasado, cuando ganó el MVP. Actualmente se encuentra como el QB3 en puntuación de fantasía por juego (22.4). Y cuando es Allen vs. Mahomes, la historia dice fuegos artificiales: Allen promedia 26.5 puntos de fantasía en sus nueve enfrentamientos cara a cara.

James Cook III entra en la Semana 9 después de una actuación de gran rompimiento que lo reafirmó como el líder en la ofensa de Buffalo. El uso es real, la confianza es real y la capacidad de hacer jugadas grandes es claramente real. ¿La única advertencia? La defensa contra el juego de carrera de Kansas City ha sido un muro de ladrillos, por lo que su techo se ve algo limitado, pero su papel lo mantiene asegurado en las alineaciones.

Predicciones del Partido Bills vs Chiefs

Este enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una moneda al aire. Kansas City presenta una defensa más completa y disciplinada, mientras que Buffalo contraataca con un juego por tierra que realmente ha encontrado su ritmo.

Y sí, podría sonar repetitivo decir que este enfrentamiento se resume en Patrick Mahomes vs. Josh Allen, pero cuando dos equipos están tan igualados, los márgenes casi siempre se reducen a los quarterbacks. Un lanzamiento oportuno, un error, un momento, ahí es donde gira este juego.

Los Bills todavía cuentan con una de las ofensivas más peligrosas de la liga, pero su defensa ha mostrado algunas fallas. Se sitúan en la mitad de la tabla en EPA por jugada del oponente (13º) y un duro 26º en DVOA defensiva, no exactamente ideal de cara a una pelea de peso pesado. Mientras tanto, los Chiefs de este año se ven más afilados que la versión que terminó 15-2. La ofensiva está funcionando de nuevo — entre las cinco mejores en DVOA y las cuatro mejores en EPA por jugada — y defensivamente, han sido incluso mejores que Buffalo en todos los aspectos.

En este momento, Kansas City parece estar un paso adelante, más ajustados, más limpios y más completos.

Claro, el ambiente de los Bills Mafia será eléctrico y podría inclinar el impulso al principio. Pero durante cuatro cuartos, ¿mi elección? Me inclino por los Chiefs para que entren en Orchard Park y salgan con una victoria impresionante.

Cuotas de Apuestas Bills vs Chiefs

Spread

Chiefs -2 (-109)

Bills +2 (-112)

Línea de Dinero

Chiefs -130

Bills +105

Total

OVER 52.5 (-109)

UNDER 52.5 (-110)