El crack del Granada habló desde la concentración de la Selección, confesó que Messi es su ídolo y que se fija en Ronaldinho, Neymar o Vinicius.

Qué placer es ver jugar a Bryan Zaragoza. El delantero de 22 años está siendo una de las sensaciones de LaLiga, con el jugador del Granada mostrando todo el desequilibrio y el talento que venía exhibiendo en Segunda División. Tras su doblete al Barcelona en Los Cármenes, tendrá una oportunidad con Luis de la Fuente en la Selección España. Y este martes, desde la concentración de La Roja, protagonizó su primera rueda de prensa como internacional.

El salto a la Primera División no le ha afectado y las miradas empiezan a posarse en el joven extremo del conjunto nazarí, nacido en Málaga el 9 de septiembre de 2001. Mostró su calidad ante el Atlético en la primera jornada, llamó la atención contra el Rayo en la segunda y su influencia dio los tres puntos ante el Mallorca en la tercera. Fue de menos a más, pero siempre siendo un peligro para las defensas rivales. Y si no, que se lo pregunten a Koundé. "Me da igual jugar en ataque en la izquierda, derecha o de segunda punta. Me encuentro más cómodo de extremo. El segundo recorte a Koundé fue porque quería asegurar lanzando con la diestra", dijo en sala de prensa.

Su fútbol, su descaro, su talento para el regate y la alegría que desprende por lo que hace con sus botas tiene una explicación. "Mi ídolo de pequeño era Leo Messi", confesó Bryan ante los medios este lunes. "Ha habido veces que he mirado vídeos de Ronaldinho si te soy sincero. Pero a mi me sale solo aunque me fije a veces en Neymar, Vinícius...".

"Lo primero en lo que pienso al salir al campo es disfrutar. El cuerpo me pide que haga lo de siempre, pero disfrutar es lo primero (...) Desde pequeño he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar e iba a jugar a la calle. Ese es mi punto fuerte", comentaba el futbolista cuyo valor de mercado según "Transfermarkt" es de apenas un millón y medio de euros. Ese precio no tardará en dispararse.

En cuanto a lo que le pide el seleccionador español, Bryan señaló que "la primera vez que hablé con Luis de la Fuente ayer me dijo que he venido porque me lo he ganado y que sea atrevido y descarado". "El consejo que me han dado es que sea yo. Que haga lo que hago en Granada, que coja la pelota y haga lo mismo que en mi club", confesó.