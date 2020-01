Bryan Tamacas: “Después que te lesionas quedas valiendo”

El jugador denunció abandono del Santa Tecla FC.



Bryan Tamacas se recupera de una lesión de rodilla, pero también en este proceso de recuperación, sobre lo último, ha sufrido un abandono por parte de la dirigencia del Santa Tecla, así lo manifestó en el programa “Los Provocadores”.

“Después que te lesionas quedas valiendo por un equipo, esa sensación es la que tengo. Más allá que no te dan apoyo voy a demostrar que puedo dar el 100%”, dijo el jugador al programa radiofónico.

El defensa, días atrás, publicó desde su cuenta de Twitter, que no ha recibido el apoyo en la recuperación: “No me han dado la atención que un futbolista necesita, pero (el tuit) fue más cosas personales. No tiene nada que ver con ningún directivo”.