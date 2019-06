Bryan Paz ya está en Kingston

El delantero es la última incorporación de la Selección de El Salvador.

Bryan Paz, quien figuraba en los planes de la Selección Sub 23 de El Salvador, tuvo un llamado que no esperaba departe de Carlos De los Cobos, y es que el ahora delantero de FAS sustituye a Juan Barahona, ya que el lateral izquierdo, por causas aún no conocidas, dejó la concentración en Los Ángeles, previo al viaje a .

“No esperaba el llamado pero estoy contento de estar acá y espero aportar y aprender de esta experiencia”, explicó el jugador salvadoreño, quien llegó este sábado a proveniente de El Salvador.

Paz espera ver minutos de juego en esta y se suma a la delantera con Nelson Bonilla y Tony Rugamas, e intentará pelearles un lugar en el once titular.