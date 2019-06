Bryan Morales deja Santos rumbo a Herediano

El arquero firmará contrato con el club florense, que tiene pensado presentarlo a otro equipo para darle mayor rodaje futbolístico.

Bryan Morales se va del Santos de Guápiles tras pagar la cláusula de salida y el siguiente destino del arquero es formar parte de Herediano.

Santos me puso una clausula y yo tuve que dar dinero. Mi familia y amigos me ayudaron a conseguir el dinero, ayer lo di y hoy me dieron el finiquito”, dijo Morales al sitio Everardo Herrera.

"Debuté con el equipo en Primera División, pasé momentos buenos y no tan buenos, pero sí le agradezco a ellos en ese aspecto”, aclaró.

Sin embargo, según el mismo medio de comunicación, el guardameta no será parte del plantel en el próximo campeonato por lo que formaría parte de un préstamo hacia otra institución.