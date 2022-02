Wolves ha tenido una buena temporada de la mano de Bruno Lage, consiguiendo resultados muy positivos e incluso peleando por los puestos de competiciones europeas en la Premier League. Sin embargo, la Manada no ha contado con el protagonismo esperado de su gran referente: Raúl Jiménez.

El delantero se ha recuperado de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020 ante el Arsenal y desde entonces ha jugado con una banda protectora en la cabeza. Lage considera que este ha sido un factor muy importante en las dificultades que ha tenido Raúl durante los últimos meses.

"Raúl sigue siendo el mismo jugador. Es un delantero top. No se siente distinto, pero la banda protectora en la cabeza no le da la misma potencia y dirección. A veces cabecea y el balón se va en otra dirección. Es un gran cambio. No podemos olvidar eso", dijo el portugués en entrevista con Sky Sports.

Jiménez se había caracterizado por su buena sociedad con los extremos y la facilidad que tenía para marcar goles de cabeza; sin embargo, Lage asegura que puede encontrar nuevas oportunidades en el nuevo estilo de la Manada y aprovechar los movimientos entre líneas para generar peligro.

"Sabemos que Raúl marcó muchos goles de cabeza, pero con los extremos adentro, ahora sabe que puede enlazar más adentro. Es hora de adaptarse a una nueva realidad", aseguró que el timonel del Wolves sobre el rendimiento de Jiménez, que hasta el momento acumula cinco goles en la Premier League.