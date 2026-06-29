Brasil vence in extremis a Japón y se clasifica para los octavos de final

Brasil superó 2-1 a Japón en los dieciseisavos del Mundial. Perdió 0-1 al descanso, pero lo remontó en el descuento. El equipo de Carlo Ancelotti avanza a octavos.

En la primera parte, el equipo de Ancelotti sufrió: ni Vinícius Júnior —autor de cuatro goles en la fase de grupos— ni Matheus Cunha lograron superar la férrea defensa japonesa. Brasil apenas creó peligro y se limitó a disparos desde lejos.

La tarea se complicó de repente para Brasil cuando Kaishu Sano encontró la escuadra izquierda tras un rápido contraataque de Japón. Vinícius siguió intentándolo con ahínco durante lo que restaba de la primera parte, pero el pentacampeón del mundo no logró remontar el 0-1 en contra. Así pues, Ancelotti tenía trabajo por delante al descanso.

Ancelotti dio entrada a Endrick, mientras Neymar calentaba en la banda. Brasil subió la presión y empató con un cabezazo de Casemiro.

El empate animó a Brasil y Vinícius, tras una gran jugada individual, golpeó el poste con la ayuda de una mano de Zion Suzuki, muy seguro bajo los palos. Se esperaba un final emocionante en Houston, con Brasil creyendo en los octavos. Japón respondía al contraataque y Ayase Ueda probaba con un disparo peligroso.

Ancelotti dio entrada a Gabriel Martinelli a mediados de la segunda parte, en sustitución de Cunha. Brasil no quería llegar a la prórroga y siguió presionando. Japón se defendió con uñas y dientes en los últimos 20 minutos, pero en el sexto de descuento Martinelli aprovechó un rebote en el poste para marcar el 2-1.