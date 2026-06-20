Brasil vence con facilidad a Haití, pero preocupa Raphinha

Brasil venció 3-0 a Haití el sábado en el Mundial de Estados Unidos. El equipo de Carlo Ancelotti se impuso en Filadelfia por 3-0, con dos tantos de Matheus Cunha y uno de Vinícius Júnior. La única mala noticia fue la lesión de Raphinha, sustituido en la primera parte entre lágrimas.

Ancelotti dejó en el banquillo a Igor Thiago, quien no brilló ante Marruecos (1-1), y apostó por Matheus Cunha. Brasil dominó desde el inicio, aunque tardó en superar la ordenada defensa haitiana. En el minuto 12, Raphinha pareció abrir el marcador, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Brasil siguió cayendo en esa trampa.

La primera ocasión clara llegó a los 18 minutos con un disparo de Vinícius Júnior que fue bloqueado y terminó en córner. Poco después llegó el primer gol. Vinicius se metió por la izquierda y disparó; el portero Johny Placide no pudo atajar y, en el rebote, Matheus Cunha empujó el balón a la red: 1-0.

Tras el gol, Brasil mantuvo el dominio: Haití apenas entró en su área. Vinícius y Lucas Paquetá generaron peligro, aumentando la presión sobre la defensa caribeña.

En el 36 llegó el segundo: Vinícius habilitó a Cunha, quien definió con potencia al ángulo para su doblete.

Justo antes del descanso llegó la sentencia: Paquetá lanzó un pase largo desde su campo, Vinícius controló y definió con calma: 3-0.

Tras el descanso, Haití intentó ser más ofensivo, pero las ocasiones claras siguieron siendo escasas. La mejor oportunidad llegó pasada la hora de juego, cuando Ricardo Adé remató de cabeza a bocajarro, pero Alisson salvó el tiro. Brasil siguió siendo peligroso y Vinícius volvió a ser el gran motor del juego ofensivo.

La mejor acción colectiva acabó en el travesaño tras un taconazo de Vinícius a Martinelli y una desviación de Placide.

A los 78 minutos Endrick marcó el cuarto, pero se anuló por fuera de juego. Brasil controló el partido y selló el 3-0, mientras que Haití, con esta derrota, dice adiós al Mundial.